Onde vai passar jogo do Inter hoje na Libertadores ao vivo - 03/05

É dia de jogo do Inter hoje na Libertadores! O Colorado recebe o Nacional nesta quarta-feira, 03 de maio, às 19h (Horário de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O embate é válido pela terceira rodada do grupo B na competição de futebol.

É confronto direta pela liderança, ou seja, o Inter pode ser tornar o novo líder se vencer enquanto o Nacional só precisa do empate para permanecer na primeira posição.

Quem vai transmitir jogo do Inter hoje ao vivo

O serviço de streaming Paramount+ realiza a transmissão ao vivo do jogo do Inter hoje na Libertadores. É a única maneira de assistir ao embate entre Internacional e Nacional na Libertadores.

Quem já é cliente da plataforma pode assistir pelo computador ou em dispositivos móveis com acesso à internet, como o celular, tablet e até a smartv. Por mês, o valor de R$ 14,90 dá ao torcedor o acesso em filmes, séries, documentários e jogos ao vivo da Libertadores.

Nenhum canal de televisão vai exibir a partida nesta quarta-feira.

Horário : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Local : Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Onde assistir: Paramount+

Grupo do Internacional

Estão no grupo B da Libertadores as equipes de Internacional, Nacional do Uruguai, Independiente Medellín e Metropolitanos. Eles disputam seis rodadas em pontos corridos onde jogam entre si por dois turnos, isto é, uma como mandante a outra fora de casa.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro garante vaga nos playoffs da Sul-Americana.

Nacional e Internacional disputam a liderança do grupo, enquanto o Metropolitanos e o Independiente buscam a primeira vitória na competição.

GRUPO B - Libertadores 2023

1 Nacional - 6 pontos

2 Internacional - 4 pontos

3 Independiente Medellín - 1 ponto

4 Metropolitanos - 0 pontos

Escalações de Internacional x Nacional

O confronto desta quarta-feira entre Internacional e Nacional é muito importante para definir quem será o novo líder do grupo na Libertadores. De um lado, o Inter vem de vitória contra o Goiás no Brasileirão enquanto o Nacional do Uruguai ganhou do La Luz no Campeonato Uruguaio.

Confira as prováveis escalações do jogo do Inter hoje:

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado, Renê; Campanharo, Johnny, Mauricio, Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

Nacional: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta, Cándido; Montiel, Rodríguez, Zaballa; Martínez, Ramírez e Fagúndez.

Próximo jogo

Após o embate contra o Nacional nesta quarta-feira pela Libertadores, o Inter volta a jogar no fim de semana contra o São Paulo pela quarta rodada do Brasileirão.

O embate será disputado no domingo, 07 de maio, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi. O Inter ocupa a quarta posição do torneio nacional com sete pontos.

Na Libertadores, o próximo jogo vai ser no dia 25 de maio, contra o Metropolitanos, fora de casa.

𝗔𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗢! 🗓️✅ Com partidas válidas pelo Brasileirão, CONMEBOL Libertadores e Copa do Brasil, maio será um mês cheio para o Colorado. 💪🇦🇹 O teu apoio será essencial em todos os jogos, fora ou dentro de casa! ❤️ pic.twitter.com/DdWlGZ5dRX — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 2, 2023



