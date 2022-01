Internacional x Flamengo-SP: onde assistir ao jogo da Copinha – 13/01

A segunda fase da Copinha apresenta o confronto entre Internacional e Flamengo-SP nesta quinta-feira, 13/01, a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Nogueirão. Com transmissão na TV, saiba onde assistir ao jogo do Internacional hoje na Copinha ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Internacional na Copinha: O canal SporTV 2, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nogueirão, cidade de Mogi das Cruzes

TV: SporTV 2

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de vencer os três confrontos no grupo 25, o Internacional garantiu-se em primeiro lugar com 9 pontos para ter a vantagem na segunda fase. Dessa maneira, favorito no jogo de hoje, deve entrar com toda a força necessária e colocar os seus melhores jogadores em campo para se garantir o mais longe possível.

Enquanto isso, o time do Flamengo de São Paulo terminou em segundo lugar com 5 pontos depois de empatar com o Guarulhos, vencer o Santana e empatar novamente com o Avaí. Agora, buscando fazer história diante os torcedores, promete mostrar bom desempenho diante do Inter até o último minuto.

Onde será a final da Copinha?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada em 25 de janeiro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. No entanto, este ano ela não será realizada no Estádio do Pacaembu. Isso porque o espaço está em obras e a data prevista para a reinauguração é para outubro de 2023, com a construção de espaços para lazer, diversão e também jogos.

Com isso, a Federação Paulista de Futebol ainda vai definir qual será o novo local a receber a decisão do torneio de base.

Escalações de Internacional x Flamengo-SP:

Internacional: João Vitor; Guilherme Varjão, Samuel, João Felix, Felipe; Lukayan, Matteo, Vitinho, Pedrinho; Adriel, Leonardo

Flamengo-SP: Thiago Henrique; Renan, João Pedro, Vitor Hugo, João Pedro; Juan Pablo, Breno Henrique, Arthur, Fernando; Felipe Reis, Paulo Sergio

Leia também:

Classificação da Copinha 2022: times já classificados na 2ª fase