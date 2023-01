Horário do jogo do Flamengo hoje na Copinha e transmissão - 02/01/23

Pela primeira rodada do grupo 5, as equipes de Flamengo e Floresta se enfrentam nesta segunda-feira, a primeira do ano, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jáu, o jogo do Flamengo hoje vai começar às 21h45 (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo da Copinha de graça e ao vivo.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje na Copinha

A Rede Vida e o SporTV vão transmitir o jogo do Flamengo hoje na Copinha às 21h45 (Horário de Brasília). Disponível para todos os estados do Brasil, a Rede Vida vai passar o jogo na TV aberta. Basta sintonizar e curtir ao vivo e de graça. Também dá para curtir no SporTV, canal pago somente para assinantes, além do GloboPlay, plataforma de streaming tanto no site como no aplicativo.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jáu

Onde assistir: Rede Vida, SporTV e GloboPlay

Grupo do Flamengo na Copinha 2023

O Flamengo pertence ao grupo 4 na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 ao lado de Aparecidense, Flamengo, Floresta e XV de Jaú na temporada.

Após o sorteio da Federação Paulista de Futebol (FPF), ficou definido que Jaú é a cidade sede do grupo.

Serão três rodadas onde as equipes se enfrentam entre si por pontos corridos. Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, a primeira etapa da mata-mata.

GRUPO 5

1 Aparecidense

2 Flamengo

3 Floresta

4 XV de Jaú

Quantos títulos da Copinha o Flamengo tem?

O Flamengo tem quatro títulos da Copinha, conquistados em 1990, 2011, 2016 e 2018. O elenco está empatado com o São Paulo com o número de taças.

A primeira vez que o elenco carioca tornou-se campeão foi em 1990, quando superou o Juventus. Já no ano de 2011 levou a melhor diante do Bahia e, em 2016, o Corinthians, um dos seus maiores adversários.

Em 2018, pela última vez, o Flamengo superou o São Paulo na grande decisão.

Jogos da Copinha na rodada hoje

A primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira traz seis duelos para o torcedor acompanhar.

12h45 - Penapolense (Paulistão Play)

15h - Cruzeiro x Comercial MS (SporTV)

17h15 - Francana x Guarani (SporTV)

19h30 - XV de Jaú x Aparecidense (Paulistão Play)

19h30 - Grêmio x Cruzeiro AL (SporTV)

21h45 - Flamengo x Floresta (Rede Vida e SporTV)

