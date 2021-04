Iporá x Goiás hoje [7-4]: como assistir ao vivo e horário do jogo

Iporá e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (7), em partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Goiano 2021, no Estádio Ferreirão, às 15h30 (horário de Brasília). Logo depois de perder dois jogos seguidos, o Esmeraldino conseguiu retomar o caminho das vitórias na última rodada, ao vencer o Jaraguá. Agora, o clube mira novamente a liderança do Grupo B do Estadual.

Como assistir ao vivo Iporá e Goiás?

A partida entre Iporá e Goiás não terá transmissão da televisão aberta e nem fechada. Por isso o torcedor que quiser acompanhar o confronto terá que ouvir pelas rádios da região, ou acompanhar pelo GE, que fará a coobertura ao vivo do confronto pelo seu site

Onde e quando será o jogo?

O Estádio Ferreirão, em Iporá (GO), recebe o confronto atrasado da primeira rodada do Campeonato Goiano 2021, entre Iporá e Goiás. A bola então rola nesta quarta-feira, 7 de abril, às 15h30 (horário de Brasília).

Os donos da casa chegam para o duelo em busca de conquistarem a segunda vitória seguida no Estadual. Logo depois de iniciarem a competição com três derrotas e um empate, o clube conseguiu seu primeiro triunfo ao vencer a Aparecidense, por 1 a 0, no último jogo. No entanto, mesmo com o resultado positivo, a equipe continua na lanterna do Grupo B, com agora 4 pontos, a dois do Goianésia.

Já o Goiás, após começar o Goianão 2021 com duas vitórias seguidas e chegar a liderar a chave, perdeu dois jogos seguidos e caiu posições na tabela. No entanto, o clube conseguiu vencer na última rodada, e agora busca retomar a liderança da competição. Atualmente a equipe está em terceiro lugar, com nove pontos, a dois da líder Aparecidense.

Jogos do Campeonato Goiano 2021 hoje

Jaraguá x Goianésia – 15h30 (7ª rodada)

Iporá x Goiás – 15h30 (1ª rodada)

Grêmio Anápolis x Atlético-GO (7ª rodada)

