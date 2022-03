Iporá x Goiás: onde assistir ao vivo e horário da semifinal (20/03/22)

Iporá e Goiás se enfrentam neste domingo, a partir das 15h30, pelo jogo de ida na semifinal do Campeonato Goiano de 2022, jogando no Estádio Francisco José Ferreira, em Iporá. Com transmissão ao vivo, confira todos os detalhes de onde assistir Iporá x Goiás hoje.

O elenco do Iporá vem de vitória em cima do Anápolis, enquanto o Goiás superou o Criciúma e garantiu-se na terceira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir Iporá x Goiás

O jogo entre Iporá e Goiás hoje vai ser transmitido ao vivo no streaming Eleven Sports, a partir das 15h30, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Eleven Sports vai passar o jogo, podendo ser encontrada pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS de graça.

Escalações de Iporá e Goiás

Para chegar até aqui, o Iporá percorreu um longo caminho vitorioso. Terminou em terceiro lugar no grupo B com 15 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, empatou três e perdeu também três. Nas quartas, superou o Anápolis com 2 a 1 no agregado. Agora, tem que dar o seu máximo se quiser chegar até a final do Goiano de 2022.

Provável Iporá: Clériston, Douglas Silva, Lídio, Renato Xavier, Gabriel Moreira, Renato Soares, Régis, João Araújo, Tiago Pará, Jefferson, Du

Enquanto isso, o Goiás consagrou-se em primeiro lugar no grupo A com o total de 23 pontos, vantagem de três pontos com o segundo colocado. Com sete vitórias, dois empates e uma derrota, o elenco seguiu para as quartas onde superou facilmente o CRAC e, agora, tem a missão de vencer o seu rival custe o que custar.

Provável Goiás: Tadeu, Maguinho, Caetano, Reynaldo, Diego, Artur, Vinícius, Fellipe Bastos, Nicolas, Elvis e Luan

Último jogo Iporá x Goiás

22/04/2021 – Goiás 0 x 2 Iporá – Campeonato Goiano

07/04/2021 – Iporá 1 x 1 Goiás – Campeonato Goiano

07/03/2020 – Goiás 1 x 0 Iporá – Campeonato Goiano

Assista ao vídeo e relembre como foi um dos últimos jogos do Goiás.

