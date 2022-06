Irlanda do Norte x Chipre: onde assistir, horário e escalações (12/06)

Na manhã deste domingo, 12 de junho, as seleções de Irlanda do Norte x Chipre se enfrentam na abertura da quarta rodada da Liga das Nações, começando a partir das 10h (Horário de Brasília). Pelo grupo dois da liga C, o palco do confronto será o Windsor Park, em Belfast, com transmissão ao vivo.

Onde assistir Irlanda do Norte x Chipre hoje?

O jogo entre Irlanda do Norte x Chipre hoje será transmitido ao vivo no SporTV.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil para os assinantes. Para obter a emissora, basta entrar em contato com a sua operadora.

Se preferir, pode acessar o aplicativo para ver online pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV. O Globo Play, serviço de streaming, também disponibiliza o futebol ao vivo para o assinante.

Informações do jogo Irlanda do Norte e Chipre hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Arbitragem: Ricardo de Burgos

Onde assistir: SporTV

Irlanda do Norte e Chipre na Liga das Nações

Com um empate e duas derrotas, a Irlanda do Norte entra em campo neste domingo sonhando em conquistar a sua primeira vitória na Liga das Nações. Em terceiro lugar, a equipe irlandesa tem a vantagem no saldo de gols já que marcou dois pontos mas, quanto ao desempenho, ainda deixa a desejar para a torcida.

Do outro lado, o Chipre vem na lanterna do grupo dois na liga C da competição com apenas 1 ponto, ou seja, só empatou uma vez e perdeu duas. Agora, espera conquistar o seu primeiro triunfo na Liga das Nações para correr contra o tempo e evitar o rebaixamento até a última divisão.

Provável escalação da Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Spencer, Ballard, Evans, Brown; McMenamin, Saville, Davis, Lavery; McCann e Lafferty. Técnico: Ian Baraclough

Provável escalação do Chipre: Michael; Korrea, Gogic, Katelaris; Ioannou, Artymatas, Kyriakou, Pittas; Sotiriou, Loizou e Papoulis. Técnico: Nikos Kostenoglou

Palpite Irlanda do Norte x Chipre

Com o mesmo desempenho na Liga das Nações, o confronto deste domingo promete ser equilibrado, sem favoritismo em nenhum dos lados.

A Irlanda do Norte traz jogadores conhecidos pelo futebol inglês, além de jogar em casa. Com dois gols já marcados, pode sair na frente rumo aos três pontos.

O Chipre, por outro lado, tem o desempenho frágil dentro dos gramados e não deve faturar a vitória.

Classificação do grupo Irlanda do Norte x Chipre

Pela Liga C no grupo dois, as seleções da Irlanda do Norte e Chipre estão juntas na disputa por seis rodadas com Grécia e Kosovo.

Após as seis rodadas da fase de grupos, o primeiro colocado avança até a Liga B, a segunda divisão, enquanto o último colocado de cada um dos grupos é rebaixado para a Liga D, a última da Liga das Nações.

1 Grécia – 9 pontos

2 Kosovo – 6 pontos

3 Irlanda do Norte – 1 ponto

4 Chipre – 1 ponto