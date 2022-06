Irlanda do Norte x Grécia: onde assistir na TV, horário e escalações (2/6)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (02/06) entre Irlanda do Norte x Grécia pela Liga das Nações, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo dois na Liga C. O confronto será realizado no Windsor Park, em Belfast, com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir o jogo de hoje

Onde assistir Irlanda do Norte x Grécia ao vivo?

Com transmissão ao vivo, o jogo entre Irlanda do Norte e Grécia hoje será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a ESPN divide os direitos de transmissão da Liga das Nações com o canal do SporTV e, por isso, exibe todas as emoções do confronto nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil.

Se você não tem a TV paga, então pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming, disponível para assinatura no site (www.starplus.com) e no próprio aplicativo. A plataforma pode ser encontrada por acesso no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo da Irlanda do Norte x Grécia hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte

Arbitragem: Erik Lambrechts (Bélgica)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Irlanda do Norte e Grécia na Liga das Nações

A temporada passada na Liga das Nações não foi boa como a Irlanda do Norte gostaria. Isso porque a seleção foi rebaixada para a Liga C este ano, o mesmo que a terceira divisão do torneio. Agora, terá de dar o seu primeiro passo no novo grupo em busca dos três pontos para retornar até a elite superior.

Do outro lado, a Grécia não conseguiu o acesso, mas pelo menos terminou a fase de grupos dentro do esperado pelos próprios torcedores do país. No grupo 3, contabilizou 12 pontos na temporada passada, tendo apenas dois a menos que o líder, ou seja, mais próximo do que nunca da elite.

Escalação da Irlanda do Norte: Bailey; Daniel Ballard, Ciaron Brown, Craig Cathcart, Paddy McNair; Paddy Lane, Steven Davis, Alistair; Gavin Whyte, Josh Magennis e Niall McGinn. Técnico: Ian Baraclough

Escalação da Grécia: Vlachodimos; Lyratzis, Konstantinos, Pantelis, Tsimikas; Anastasios, Manolis, Andreas; Douvikas, Vangelis Pavlidis e Dimitrios Pelkas. Técnico: Gus Poyet

Últimos jogos de Irlanda do Norte x Grécia

A última vez que as seleções da Grécia e Irlanda do Norte se enfrentaram aconteceu em 8 de outubro de 2015, nas Eliminatórias da Eurocopa, responsáveis por definirem os classificados na edição de 2016.

Por 3 x 1, a equipe da Irlanda do Norte levou a melhor na primeira fase com gols de Steven Davis, dois, e Josh Magennis. Já Christos descontou.

Retrospecto de Irlanda do Norte x Grécia:

Irlanda do Norte 3 e 1 Grécia

Grécia 0 e 2 Irlanda do Norte

Grécia 1 e 0 Irlanda do Norte