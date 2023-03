Irlanda x França nas Eliminatórias: onde assistir o jogo da França hoje - 27/03

Com Mbappé em campo, a França encerra o calendário de março em confronto contra a Irlanda nesta segunda-feira, 27 de março, às 15h45, no Aviva Stadium, em Dublin. O jogo da França é válido pela segunda rodada do grupo B nas Eliminatórias da Eurocopa.

Também estão no grupo B as seleções de Grécia, Gibraltar e Holanda. No fim de semana os franceses derrotaram os holandeses por 4 a 0, com dois gols de Mbappé, enquanto a Irlanda disputou amistoso.

Onde vai passar o jogo da França hoje ao vivo

O jogo da França e Irlanda hoje terá transmissão no SporTV e GloboPlay ao vivo em todo o Brasil. O canal pago e a plataforma de streaming serão responsáveis pelo combate das eliminatórias nesta segunda-feira.

O SporTV está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir os canais de esporte na grade de programação.

Quem não tem a TV fechada em casa pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming disponível por diferentes pacotes e valores. Dá para assistir no site pelo computador ou no aplicativo entre dispositivos móveis.

Escalações de Irlanda x França

As seleções vão manter as escalações da rodada passada.

Irlanda: Kelleher; Omobamidele, Collins, O'Shea; Molumby, Browne, Dowda, Smallbone, Doherty; Obafemi e Ferguson.

França: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernández; Rabiot, Tchouameni, Coman; Griezmann, Mbappé e Kolo (Giroud).

Quem é o artilheiro da Eliminatória da Euro?

O dinamarquês Hojlund é o atual artilheiro das Eliminatórias da Euro com 3 gols marcados. O atleta marcou três vezes no mesmo jogo contra a Finlândia, na primeira rodada. Porém, Steffen, da Suíça, e Lukaku, da Bélgica, também aparecem na ponta da tabela com 3 gols cada.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, tem dois gols marcados, assim como Mbappé. O francês pode assumir a liderança da artilharia ou quem sabe se isolar na liderança se marcar contra a Irlanda nesta segunda.

As Eliminatórias da Eurocopa são realizadas para determinar quais elencos nacionais se classificam para a Euro, principal torneio de futebol de seleções no continente europeu. Vinte garantem a vaga por meio da primeira fase, onde os dois melhores de cada grupo (são 10) avançam. As três últimas vagas são definidas por repescagem.

A Alemanha é a anfitriã da Euro 2024 e por isso não precisa jogar qualificatórias.

Qual é o próximo jogo da França?

A seleção da França volta a jogar em junho deste ano, contra Gibraltar, na terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa.

O confronto está marcado para sexta-feira, 16 de junho, às 15h45, com o local a ser definido. As seleções estão no grupo B da competição, e não há dúvidas sobre o favoritismo dos franceses no embate.

