Islândia x Albânia: onde assistir ao vivo e horário da Liga das Nações

Disputando a segunda rodada da Liga das Nações, as seleções de Islândia x Albânia entram em campo nesta segunda-feira, 6 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Jogando pelo grupo dois na Liga B, o palco do confronto vai ser o Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík. Saiba onde assistir e todas as informações do jogo.

Onde assistir Islândia x Albânia hoje?

O jogo entre Islândia e Albânia hoje na Liga das Nações vai passar ao vivo no Star +.

Sem transmissão pela TV, o confronto desta segunda-feira vai contar com a transmissão exclusiva do serviço de streaming do Star +, sob responsabilidade da Disney.

A plataforma está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Basta acessar com o seu e-mail e curtir por onde e como quiser.

Informações do jogo do Islândia e Albânia hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík

Arbitragem: Craig Pawson (Inglaterra)

Onde assistir: Star +

Islândia e Albânia na Liga das Nações

Na estreia da Liga das Nações, a Islândia ficou no empate diante de Israel, pelo grupo dois da Liga B. O elenco terá a oportunidade de jogar em casa desta vez e, se vencer, aumenta a vantagem que possui na liderança do grupo, onde está neste momento com apenas 1 ponto.

Do outro lado, a Albânia não jogou na rodada passada porque a Rússia foi desclassificada das competições da UEFA após as invasões das tropas no território ucraniano. Por isso, está mais descansada para jogar a segunda rodada nesta segunda, prometendo grande embate entre as seleções.

Escalação da Islândia: Rúnarsson; Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Magnússon; Haraldsson, Bjarnason, Helgason; Sigurdsson, Thorsteinsson e Guðjohnsen. Técnico: Arnar Vidarsson

Escalação da Albânia: Berisha; Ismajli, Kumbulla, Djimsiti; Roshi, Asllani, Abrashi, Ramadani, Hysaj; Sokol e Bekim Balaj. Técnico: Edoardo Reja

Palpite Islândia x Albânia

O confronto desta segunda-feira traz um grande equilíbrio entre as duas seleções. Mesmo depois de empatar na última partida da Liga das Nações e de não fazer bons resultados nas Eliminatórias da Copa, a equipe islandesa conta com grandes atletas em seu plantel e, por isso, vem forte para anotar os três pontos.

Por outro lado, vai jogar em casa, o que favorece o elenco. Já a Albânia não entrou em campo na última semana e por isso teve mais tempo para descansar. Com grandes nomes do futebol europeu, promete dar trabalho aos islandeses.

A última vez que as seleções se enfrentaram aconteceu em 10 de setembro de 2019, pela primeira fase das Eliminatórias para a Eurocopa.

O placar terminou em 4 x 2, com a vantagem para a Albânia onde Dermaku, Hysaj, Roshi e Sokol marcaram os gols da vitória. Do outro lado, Sigurdsson e Sigthorsson descontaram.