Itabaiana x Falcon: onde assistir e horário do jogo de hoje – 25/02

Itabaiana x Falcon se enfrentam nesta sexta-feira, 25/02, a partir das 20h15 (Horário de Brasília), no Estádio Mendonção, em Itabaiana, pela sétima rodada do Campeonato Sergipano. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Itabaiana x Falcon

O jogo do Itabaiana e Falcon vai passar no streaming Eleven Sports, partir das 20h15 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser encontrada no site oficial (www.elevensports.com) ou aplicativo para Android e iOS de graça para todos os internautas. Basta procurar pelo jogo que gostaria de assistir e acompanhar.

Data: 25/02/2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Mendonção, em Itabaiana

Transmissão: Eleven Sports

Como estão as equipes na temporada?

O Itabaiana vem de vitória em cima do Maruinense na última rodada. Na tabela do Campeonato Sergipano, aparece em primeiro lugar com 16 pontos no grupo A, ou seja, venceu cinco partidas e uma derrota. Por isso, promete entrar com tudo nesta sexta-feira.

Enquanto isso, o Falcon aparece em terceiro lugar no grupo B com 9 pontos, ou seja, venceu três partidas e perdeu duas na competição. Agora, precisa dos três pontos nesta sexta-feira para conseguir subir na classificação e, dessa maneira, lutar pela vaga até a próxima fase.

Escalação do Itabaiana e Falcon

Itabaiana: Rodrigo; Rhuan, André Penalva, Hugo, Izaldo; Elicarlos, Gustavo, Moreilândia, Alexandre; Davi Ceará, Ila

Falcon: Caio; Thiago Ryan, Davi, Renilson, Ramos; Ronald, Araruama, Dan Dan, Neto; Léo Rocha, Erik

