Itália x Irlanda do Norte: onde assistir ao jogo das Eliminatórias (25/03)

Itália e Irlanda do Norte se enfrentam nesta quinta-feira (25) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini , em jogo da primeira rodada do grupo C nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Itália x Irlanda do Norte: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Itália garantiu a classificação para as semifinais da Liga das Nações contra a Espanha. Agora, o time italiano precisa continuar o bom desempenho dos últimos jogos e se classificar também para a Copa do Mundo de 2022. Em seu plantel, Rafael Toloi é a grande novidade depois do brasileiro se naturalizar italiano.

Do outro lado, a Irlanda do Norte foi rebaixada para a liga inferior na mesma competição depois de terminar em último lugar em seu grupo. Agora, precisa mudar o seu rumo para, quem sabe, dar sorte e garantir uma vaga nos grupos da Mundial em 2022 no Catar.

Possíveis escalações de Itália x Irlanda do Norte

Possível Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Bastoni, Palmieri; Locatelli, Barella, Verratti; Immobille (Belotti), Chiesa, Insigne

Possível Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Ballard, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, Smith, McCann, Kennedy; Magennis, Boyce.

Últimos jogos

A equipe da Itália entrou em campo pela última vez no dia 18 de novembro de 2020 contra a Bósnia. Assim, por 2 a 0, venceu a equipe na sexta e última rodada da Liga das Nações.

Enquanto isso, a Irlanda do Norte também entrou em campo no mesmo dia, mas contra a Romênia, ficando no empate em 1 a 1 na Liga das Nações.

