Ituano x Inter de Limeira: onde vai passar, horário e escalações – 03/02

As equipes de Ituano x Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Novelli Júnior. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Ituano x Inter de Limeira ao vivo

O jogo vai passar no pay-per-view Premiere e no streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura exclusiva às sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com) nos mais diferentes valores. Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Pelo grupo C, o Ituano aparece na lanterna com apenas quatro pontos conquistados, isto é, empatou uma partida e venceu outra na temporada do Paulistão. Mesmo aparecendo em último lugar, o elenco faz uma boa campanha e, se ganhar o jogo de hoje e os adversários tropeçarem, tem chances de diminuir a diferença com o líder Palmeiras.

Enquanto isso, o Inter de Limeira aparece em terceiro lugar pelo grupo A com apenas três pontos, já que venceu uma partida e perdeu o outro confronto. Dessa maneira, o time deve colocar os seus melhores jogadores em campo para levar para casa os três pontos em seu favor no Campeonato Paulista.

Escalação de Ituano e Inter de Limeira

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo desta quinta-feira.

Escalação do Ituano hoje: Pegorari; Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson, Roberto; Jiménez, Igor Henrique, Lucas Siqueira, Gerson Magrão; Aylon, Calyson

Escalação do Inter de Limeira hoje: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo, Xandão, Rafael Carioca; Matheus Galdezani, Jhony Douglas, Felipe Baxola, Geovane; Ronaldo Silva, Osman

Relembre como foi o último jogo do Inter de Limeira x Ituano.

Leia também:

Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir e programação