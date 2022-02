Jacuipense x Vitória da Conquista: onde vai passar e horário hoje – 19/02

Pela sexta rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Jacuipense x Vitória da Conquista entram em campo neste sábado, 19/02, a partir das 16h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Barradão, na cidade de Salvador. Confira a seguir o horário, escalações e onde assistir.

Onde assistir Jacuipense x Vitória da Conquista hoje ao vivo

A partida entre Jacuipense e Vitória da Conquista vai passar no canal TV Educativa Bahia (Apenas na Bahia) e pelo Youtube, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

O canal está disponível de graça para todo o estado da Bahia, assim como o canal da TVE no Youtube, que promete retransmitir com imagens ao vivo para os internautas em todo o Brasil.

Escalação do Jacuipense e Vitória da Conquista

Jacuipense: Em primeiro lugar no Campeonato Baiano com 15 pontos, o elenco do Jacuipense entra em campo neste sábado buscando aumentar a vantagem que possui na liderança. Com cinco pontos de vantagem, pode se afastar ainda mais com o resultado em seu favor e, assim, ficar mais próximo da classificação.

Vitória da Conquista: Enquanto isso, o time do Vitória vem logo atrás em segundo lugar com 10 pontos. Mesmo se ganhar o jogo de hoje, não assume a liderança, mas diminuir a diferença que tem com o líder e, nas próximas rodadas, poderá assumir se continuar com o saldo positivo.

Escalação de Jacuipense e Vitória da Conquista:

Jacuipense: Mota; Railan, Wesley, Matheus Cabral, Evandro; Willian Kaefer, Flávio, Danilo Rios; Ruan Levine, Welder, Jeam

Vitória da Conquista: Nilton; Marcelinho, Mailson, Tiago Santana, Rivaldo; Darlan Bispo, Rodrigo, Alex Sandre, Rafael Granja; Guilherme, Jones

Confira os melhores momentos do último jogo do Jacuipense x Vitória da Conquista.

Jogos da rodada do Campeonato Baiano

Cinco jogos serão realizados pelo fim de semana na 6ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários.

Unirb 3 x 2 Doce Mel

Sábado (19/02):

Jacuipense x Vitória da Conquista – 16h

Domingo (20/02):

Barcelona x Bahia de Feira – 16h

Sábado (26/02):

Vitória x Atlético-BA – 16h

Domingo (27/02):

Juazeirense x Bahia – 18h

