Jaguariúna x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações – 04/01

Jaguariúna x RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, 04/01, a partir das 13h (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada do grupo 19 na Copinha jogando no Estádio Municipal Alfredo Chiavegato, no interior. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Jaguariúna x RB Bragantino: O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Alfredo Chiavegato, cidade de Jaguariúna

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Estão no grupo 19 os times do ABC, RB Bragantino, Fluminense (Piauí) e Jaguariúna, com a cidade-sede sendo Jaguariúna, no interior de São Paulo.

Ao todo, 128 equipes são divididas em 32 grupos de quatro times, separados por cidades-sedes onde disputam três rodadas. Apenas o primeiro e segundo lugar avançam para a próxima fase onde o primeiro colocado enfrenta o segundo do grupo ao lado e assim por diante, seguindo o chaveamento até a terceira fase.

O campeonato segue até as oitavas de final, quartas e semifinal, sempre em jogo único. Por fim, a final é realizada em estádio neutro, em São Paulo. É provável que os jogos contem com a presença de torcidas, mas sempre mantendo os principais cuidados para evitar o aumento de casos como a autorização de vacinados e exames.

Escalação de RB Bragantino hoje:

O confronto desta terça-feira na Copinha tem como favorito o Bragantino, principalmente por ter o melhor elenco em campo e também contar com uma boa fase nos últimos confrontos do Paulistão Sub-20.

RB Bragantino: Jorge; Juliano, Vitor Henrique, Renan, Diogo; Pedro Henrique, Rafael, Nathan, Davi Cardoso; Pedro Paulo, Luiz Henrique Freitas

Leia também:

Quando começa o Brasileirão Série B 2022: times e onde assistir