Jamaica x Honduras: onde assistir ao vivo e horário hoje (30/03)

Nesta quarta-feira, Jamaica x Honduras se enfrentam a partir das 22h05 (Horário de Brasília), no National Stadium Independence Park, na última rodada do octógono final das Eliminatórias da Concacaf. Confira os detalhes e onde assistir o jogo de hoje.

Nenhuma das seleções tem chances de classificação.

Onde assistir Jamaica x Honduras

A partida entre Jamaica e Honduras hoje vai passar no Star +, a partir das 22h05, no horário de Brasília.

A plataforma do Star + também transmite o jogo de hoje nas Eliminatórias. O streaming pode ser encontrado para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

+ Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2022: repescagem e vagas

Escalação de Jamaica e Honduras

Provável Jamaica: Blake, Mariappa, King, Leigh, Williams, Brown, Morrison, Thomas, Nelson, Green e Bygrave

Provável Honduras: Lopez, Santos, Pereira, Maldonado, Decas, Sacaza, Mejía, Arriaga, Acosta, López e Tejeda

A equipe da Jamaica vem na sétima posição com 8 pontos, ou seja, não tem sequer chances de disputar a repescagem para a Copa do Mundo no Catar este ano. A seleção marcou apenas uma vitória no octógono final, além dos cinco empates e sete derrotas. Por isso, entra em campo hoje apenas para cumprir tabela e quem sabe uma melhor colocação ao fim da competição.

Enquanto isso, o time de Honduras também não tem mais chances de se classificar para a Copa do Mundo este ano. Na lanterna da tabela com 4 pontos, o elenco não venceu nenhum jogo, mas empatou em quatro oportunidades e perdeu outras nove disputas. Por isso, o jogo desta quarta-feira serve apenas para buscar o primeiro triunfo.

O último encontro entre Jamaica e Honduras foi realizado em 13 de outubro de 2021, pela primeira fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar.

Por 2 x 0, o elenco jamaicano venceu o adversário com gols de Roofe e Fisher.

Jogos da rodada nas Eliminatórias da Concacaf

Quatro jogos serão realizados nesta quarta-feira, 30 de março, pela última rodada das Eliminatórias da Concacaf na temporada. Somente três seleções se garantem diretamente na Copa do Mundo, enquanto o quarto lugar disputa a repescagem.

Costa Rica x Estados Unidos – 22h05

Jamaica x Honduras – 22h05

México x El Salvador – 22h05

Panamá x Canadá – 22h05

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.