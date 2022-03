Japão x Vietnã: onde assistir, horário e escalações (29/03)

Japão e Vietnã disputam nesta terça-feira, a partir das 07h35 (Horário de Brasília), a última rodada da terceira fase nas Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo, no Estádio Saitama, em Saitama. Saiba são os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo de hoje.

Os japoneses já estão garantidos na Copa do Mundo, enquanto o Vietnã não tem mais chances.

Onde assistir Japão x Vietnã ao vivo

O jogo do Japão e Vietnã hoje vai ser transmitido no ESPN e Star +, a partir das 07h35, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o torcedor também tem acesso a transmissão do jogo desta quinta-feira através do serviço de streaming Star +.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

+Por que a Copa do Mundo de 2022 vai ser em novembro?

Escalação de Japão e Vietnã

Provável Japão: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Itakura, Yamane, Endo, Minamino, Morita, Tanaka, Ito e Asano

Provável Vietnã: Trân, Qué, Bui Hoang, Nguyen, Dô, Vu, Nguyễn Tuã, Ho, Quang Hai, Pham e Tiến Linh

A seleção do Japão garantiu a sua classificação para a Copa do Mundo no Catar depois de vencer a Austrália na rodada passada, garantindo-se em primeiro lugar no grupo B com 21 pontos. Os japoneses realizam uma campanha impecável nas Eliminatórias, somando sete vitórias e duas derrotas.

Do outro lado, o Vietnã não conseguiu sequer buscar a vaga na repescagem asiática, a última oportunidade de tentar a classificação ao Mundial da FIFA. Na lanterna do grupo B, contabiliza apenas 3 pontos, ou seja, venceu só um jogo e perdeu os outros oito que disputou. Por isso, só cumpre tabela nesta terça-feira.

A última vez que as seleções se enfrentaram foi em 11 de novembro de 2021, pela primeira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa, na temporada atual.

Sob o placar de 1 a 0, a seleção japonesa venceu o oponente com gol de Junya Ito.

Onde vai ser a Copa do Mundo em 2022?

A Copa do Mundo da FIFA em 2022 vai ser no Catar, país localizado na Ásia Ocidental, na Península Arábica. A capital é Doha, conhecida por ser uma das mais luxuosas cidades do mundo.

A decisão da FIFA de sediar o maior evento de futebol do mundo no Catar saiu em 2015, após análises do Comitê da entidade. A decisão, além disso, também escolheu alterar a data da competição para novembro e dezembro por conta das fortes temperaturas no meio do ano.

Acompanhe o DCI e todas as notícias de esportes.