Jogo Benfica hoje: onde assistir Benfica x Moreirense ao vivo (14/4)

Hoje tem jogo Benfica em casa contra o Moreirense FC, no Estádio do Sport Lisboa, às 16h30 (horário de Brasília. Aqui está tudo que você precisa para se preparar para o futebol de domingo.

Como assistir Benfica x Moreirense FC

Para assistir Benfica x Moreirense FC é só ligar no Star Plus a partir das 16h30, horário de Brasília, em qualquer lugar do país. Os direitos de transmissão do Campeonato Português pertencem ao grupo Disney.

Na última jornada, o Benfica sofreu uma derrota fora de casa, por 2-1, frente ao Sporting Lisboa, com 15 remates e superando o Sporting por dois.

O Moreirense FC empatou 2-2 em casa com o Estrela Amadora no último jogo, a 7 de abril, apesar de ter sido derrotado por nove a sete.

Dia do jogo: domingo, 14 de abril de 2024

Horário da partida:

TV: 16h30

Estádio: Estádio do Sport Lisboa

Escalação

O Benfica entra em campo com Trubin; Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves e Florentino Luís; Di Maria, Rafa Silva e David Neres; Arthur Cabral.

Já o Moirense terá Kewin; Fabiano Silva, Ponck, Maracás e Frimpong; André Castro, Ismael e Gonçalo Franco; Kodisang, Vinícius Mingotti e João Camacho.

Leia também: Quantas Champions o Benfica tem?