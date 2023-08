Jogo Benfica hoje: transmissão Benfica x Estrela ao vivo

Tem jogo do Benfica hoje contra o Estrela Amadora, sábado, 19 de agosto. A partida da segunda rodada do Campeonato Português será disputada no Estádio da Luz, com capacidade para 65 mil pessoas, e terá transmissão a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje ao vivo?

O Benfica joga contra o Estrela Amadora hoje, 19, em partida do Campeonato Português, a partir das 16h30, mas o jogo não vai ter transmissão para o Brasil. Em Portugal é possível assistir com exclusividade no Benfica TV, streaming oficial das Águias.

O Benfica vem para o jogo de hoje com derrota para o Boavista na última rodada, mesmo depois de uma boa pré-temporada de amistos. O técnico Roger Schmidt traz os jogadores Vlachodimos; Otamendi, Silva, Bah, Ristic; Kokçu, João Neves, Aursnes; Rafa, Di Maria e Cabral.

Recém-promovido da segunda divisão, o Estrela Amadora vem de derrota para o Vitória de Guimarães em casa na primeira rodada do Campeonato Português. O treinador Sérgio Vieira vai escalar Brigido; Felipe, Mansur, Gaspar, Omurwa, Reis; Vito, N'Do, Souza; Jabá e Tavares.

Acompanhe o placar do jogo do Benfica: ainda não começou.

Quando: 19 de agosto de 2023, às 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa, em Portugal.

Onde assistir ao vivo: Benfica TV (apenas em Portugal).

O que é o Campeonato Português?

Dezoito times jogam anualmente o Campeonato Português, o torneio nacional do futebol de Portugal criado em 1934/35 pela Federação Portuguesa de Futebol, que premia com o título de melhor equipe do país ao fim da temporada.

A Primeira Liga, como também é chamada, reúne dezoito clubes das mais diferentes regiões de Portugal sob o sistema de pontos corridos, onde a vitória dá três pontos e o empate um para ambos os lados. Tem também o sistema de promoção e rebaixamento, onde os três últimos caem para a segunda divisão portuguesa os três primeiros sobem.

O Benfica é o maior campeão com 38 títulos, enquanto o Porto tem 30 e o Sporting 19. Confira aqui a lista de maiores campeões do Campeonato Português.