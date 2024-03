Jogo Benfica hoje: transmissão Rangers x Benfica ao vivo (14/03)

Tem jogo do Benfica hoje contra o Rangers pela Liga Europa a partir das 14h45 (horário de Brasília). O confronto desta quinta-feira, 14 de março de 2024, será disputado no Estádio Ibrox, em Glasgow, com capacidade para 50 mil pessoas.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta os Rangers hoje, 15, a partir das 14h45, e o jogo vai ter transmissão para o Brasil pela Star+. Equipes se enfrentam no playoff da Liga Europa.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 14 de março de 2024

Onde assistir ao vivo: Star.

Benfica x Rangers na Liga Europa

O Rangers receberá o Benfica em um Ibrox barulhento na noite de quinta-feira, buscando continuar sua jornada na Liga Europa e derrotar um peso pesado a caminho das quartas-de-final.

A primeira mão desta eliminatória viu os Gers assumirem a liderança por duas vezes em Lisboa, antes de serem puxados para trás por uma equipa do Benfica com fraco desempenho e contentarem-se com uma partilha de 2-2 nos despojos.

A equipe de Glasgow voltou à corrida pelo título depois de uma esplêndida série de invencibilidade sob o comando de Philippe Clement. O seu registo europeu em casa favorece-lhes a ultrapassagem do adversário português, que passou por algumas dificuldades e irá para Glasgow sob grande pressão, depois de algumas exibições desanimadoras nos últimos tempos, apesar de ter derrotado o Estoril por 3-1 no fim-de-semana.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.