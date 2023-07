Jogo da Argentina feminina hoje: onde assistir Argentina x África do Sul 27/07

Seleções estrearam com derrota na primeira rodada da Copa do Mundo de futebol feminino

As hermanas da Argentina entram em campo nesta quinta-feira, 27 de julho, para jogar contra a África do Sul pela segunda rodada do grupo G na Copa do Mundo Feminina. O jogo da Argentina feminina hoje começa às 21h, horário de Brasília, no Estádio Forsyth Barr.

Transmissão jogo da Argentina feminina hoje na Copa do Mundo

O Sportv transmitirá na TV paga o jogo da Argentina feminina na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 27, entre Argentina e Africa do Sul. O torcedor também pode assistir no FIFA+ e no CazéTV pelo Youtube de graça e ao vivo.

Para todos os estados do Brasil, o canal Sportv cobre a partida entre Argentina e África do Sul com a narração de Natália Lara e comentários de Paulo Nunes e Lédio Carmona. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' também pode ver a retransmissão do canal no aplicativo.

INFORMAÇÕES JOGO DA ARGENTINA FEMININA HOJE:

Horário: 21h

Local: Estádio Forsyth Barr, em Dunedin, Nova Zelândia

Arbitragem: Anna-Marie Keighley

Onde assistir o jogo da Argentina feminina hoje: Sportv, FIFA+ e CazéTV

Como está o grupo da Argentina na Copa do Mundo Feminina?

Suécia e Itália disputam a liderança do grupo G na segunda rodada da Copa do Mundo Feminina enquanto Argentina e África do Sul buscam a primeira vitória na competição.

As hermanas estrearam com derrota para a Itália, enquanto a Suécia derrotou a equipe sul-africana, tornando-se as favoritas para a vaga das oitavas de final.

Três rodadas em pontos corridos serão disputadas entre os quatro times de elite. Os dois melhores avançam para a próxima etapa da Copa do Mundo, enquanto as outras duas são eliminadas.

GRUPO G

1 Suécia - 3 pontos

2 Itália - 3 pontos

3 África do Sul - 0 pontos

4 Argentina - 0 pontos

Onde está sendo a Copa do Mundo Feminina?

A Copa do Mundo Feminina da FIFA está acontecendo na Austrália e Nova Zelândia, a primeira edição desde 1991 realizada em dois países ao mesmo tempo. A grande novidade é a presença de trinta e duas seleções no torneio pela primeira vez.

Na Austrália, as cidades de Sydney, Adelaide, Brisbane, Melbourne e Perth recebem os jogos da fase de grupos até a semifinal enquanto na Nova Zelândia as sedes são Wellington, Dunedin, Auckland e Hamilton. A FIFA já determinou os estádios, datas e horários de cada partida.

Seis dos estádios ficam na Austrália. O Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália, será o palco da final em 20 de agosto com os finalistas. Os outros quatro estão na Nova Zelândia.

