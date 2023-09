Jogo da Argentina hoje: onde assistir Argentina x Bolívia nas Eliminatórias

Hoje tem jogo da Argentina contra a Bolívia pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, 12 de setembro, o confronto vai ser no Estádio Hernando Siles, em La Paz, às 17h (de Brasília), então veja como assistir a partida ao vivo.

Transmissão do jogo da Argentina hoje

O Sportv transmite o jogo da Argentina e Bolívia nas Eliminatórias hoje, às 17h, horário de Brasília, em operadoras de televisão por assinatura para todos os estados do país. Quem é assinante Globoplay acompanha a programação em tempo real na plataforma.

Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo de forma gratuita no celular, Android ou iOS, digite o login e a senha, clique em 'Agora na TV' no menu principal, toque no ícone do Sportv e assista como e onde quiser o canal esportivo.

A principal ameaça ofensiva dos argentinos continua a ser Lionel Messi, que marcou o único golo da vitória da equipa sobre o Equador, aos 78 minutos. O astro de 36 anos marcou em oito partidas consecutivas pela Albiceleste em todas as competições, marcando 11 gols em sua seqüência consecutiva.

Messi marcou um total de 23 gols e marcou em 14 de suas últimas 15 partidas pela seleção nacional, período que começou em junho de 2022 com uma exibição de cinco gols contra a Estônia em um amistoso internacional. No entanto, o treinador Lionel Scaloni faz mistério sobre a titularidade de Lionel Messi no jogo de hoje.

Penúltimo na classificação, a Bolívia busca a primeira vitória nas Eliminatórias após estrear com derrota para o Brasil, na última sexta-feira. Já a Argentina derrotou o Equador com apenas um gol, assumindo a terceira posição com três pontos.

Tabela de jogos da Argentina nas Eliminatórias em 2023

Atual campeã do mundo, a Seleção da Argentina joga seis confrontos entre setembro, outubro e novembro nas Eliminatórias da América do Sul em busca da vaga para a próxima Copa do Mundo. O destaque fica para o clássico contra o Brasil, em 16 de novembro, com local e horário a serem definidos pela CBF.

Argentina 1 x 0 Equador - 1ª rodada

Quinta-feira, 07/09 no Estádio Monumental de Núñez

Bolívia x Argentina - 2ª rodada

Terça-feira, 12/09 no Estádio Hernando Siles às 17h

Argentina x Paraguai - 3ª rodada

Quinta-feira, 12/10 no Estádio Monumental de Núñez às 21h

Peru x Argentina - 4ª rodada

Terça-feira, 17/10 no Estádio Nacional de Lima às 23h

Argentina x Uruguai - 5ª rodada

Quinta-feira, 16/11 com horário e local indefinido

Brasil x Argentina - 6ª rodada

Terça-feira, 21/11 com horário e local indefinido