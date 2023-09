Quando é o jogo do Brasil em Cuiabá 2023: data e ingressos

Após o duelo de estreia contra a Bolívia, o próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo vai ser na Arena Pantanal, em Cuiabá, e a Venezuela será a rival da vez. Esta é a primeira vez que a seleção brasileira joga no estádio mato-grossense, criado para a Copa de 2014.

A CBF ainda não divulgou as informações sobre os ingressos para a partida entre Brasil e Venezuela, na Arena Pantanal, em 12 de outubro. Como manda a tradição, a entidade compartilha os preços e detalhes sobre onde comprar e os requisitos básicos no cadastro dias antes da partida.

Jogo do Brasil nas Eliminatórias em Cuiabá vai ser em outubro

O Brasil vai enfrentar a Venezuela na quinta-feira, 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela terceira rodada das Eliminatórias da América do Sul. A bola rola às 20h30, horário de Brasília, com transmissão da Globo e Sportv ao vivo.

A CBF escolheu a Arena Pantanal após visitas técnicas de equipes que analisaram a estrutura, o gramado, cabines de imprensa, atendimento ao atleta e aos torcedores. Além disso, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, confirmou que a arena está dentro dos parâmetros da CBF.

Localizada na

capital de Mato Grosso, a Arena Pantanal tem capacidade para receber 44.097 torcedores em dias de jogos. Em 2014, o espaço foi selecionado para receber a Copa do Mundo da FIFA ao lado do Mineirão, Maracanã e Arena Fonte Nova, o evento mais aguardado por fanáticos por futebol.

Brasil x Venezuela - 3ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Quinta-feira, 12 de outubro às 20h30

Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso

Onde assistir jogo do Brasil: Globo e Sportv

História da Arena Pantanal em Cuiabá

Esta é a primeira vez que a Seleção joga na Arena Pantanal, mas quando ainda era o Verdão, recebeu quatro partidas do Brasil da CBF, de 1981 a 2002, em amistosos. O último jogo foi em 2002, em amistoso contra a Islândia para a Copa do Mundo no Japão e Coreia do Sul.

O Estádio foi inaugurado pela ex-Presidenta Dilma Rouseff (PT) em 02 de abril de 2014. Uma curiosidade é que a principal diferença da Arena Pantanal para outros estádios é que o espaço mato-grossense teve que seguir as normas da FIFA para ser construído, já que para receber os jogos do Mundial precisa estar em ordem.

Na Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal recebeu os jogos do Chile e Austrália, Rússia e Coreia do Sul, Nigéria e Bósnia e Japão e Colômbia, todos na fase de grupos, nenhum nas eliminatórias. Com a realização do Mundial, a Arena Pantanal passou a receber mais jogos importantes no Brasileirão entre diferentes divisões, Copa do Brasil e estaduais.

Em 2021, a Arena Pantanal também recebeu cinco partidas: Colômbia contra Equador, Chile versus Bolívia, Uruguai contra o Chile, Bolívia contra o Uruguai e Bolívia enfrentando a Argentina.

O estádio também tem locais para PCR, assentos para obesos, para PMR e acompanhantes. O estacionamento subsolo possui 352 vagas e o externo tem 2.215.

Próximos jogos do Brasil em 2023

A Seleção Brasileira vai disputar seis partidas em 2023, entre setembro, outubro e novembro, pelas Eliminatórias da próxima Copa do Mundo. O esperado é que o Brasil se classifique para o Mundial com tranquilidade, mas o elenco espera ter o melhor desempenho em campo.

1) Terça-feira, 12/09 - Peru x Brasil - 23h - Estádio Nacional de Lima (2ª rodada)

2) Quinta-feira, 12/10 - Brasil x Venezuela - 20h30 - Arena Pantanal (3ª rodada)

3) Terça-feira, 17/10 - Uruguai x Brasil - 23h - Estádio Centenário (4ª rodada)

4) Quinta-feira, 16/11 - Colômbia x Brasil (5ª rodada)

5) Terça-feira, 21/11 - Brasil x Argentina (6ª rodada)

A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções e será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, 16 cidades vão receber partidas do Mundial.

Os Estados Unidos sediarão jogos em Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York/Nova Jersey. O México terá partidas na Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Já o Canadá terá jogos em apenas em Vancouver e Toronto.

