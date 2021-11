Atalanta x Venezia: saiba onde assistir ao jogo de hoje – 30/11

Pela décima quinta rodada, a bola vai rolar entre Atalanta x Venezia nesta terça-feira, 30/11, a partir das 14h30 (horário de Brasília) em confronto válido pelo Campeonato Italiano no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Atalanta x Venezia: O confronto entre Atalanta e Venezia hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer a Juventus no fim de semana, a Atalanta entra em campo nesta terça-feira com todo o gás necessário para garantir os três pontos e, assim, subir na classificação. Ocupando a quarta posição com 28 pontos, os anfitriões podem diminuir a diferença com os times da parte de cima e, com isso, ocupar uma das vagas. Por fim, contabiliza até o momento oito vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Venezia, recém-promovido da segunda divisão, vem em décimo sexto lugar com 15 pontos, ou seja, ganhou quatro jogos, empatou outros três e perdeu sete no Campeonato Italiano. Com o tropeço na rodada passada contra a Inter, o elenco se aproximou ainda mais da degola e, por isso, deve levar para casa os três pontos seja como for.

Escalações de Atalanta x Venezia:

O técnico Gian Piero Gasperini não poderá contar com Gosens e Lovato, já que ambos não estão na convocação divulgada pelo clube para o jogo de hoje.

Já os visitantes não tem novas baixas no plantel.

ATALANTA: Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina, Zapata

VENEZIA: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Kiyine, Okereke

