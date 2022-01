Jogo da Chapecoense x Barra: onde assistir e horário hoje – 22/01

Pela primeira rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Catarinense ao vivo

Estreando na temporada, a Chapecoense enfrenta o Barra pela primeira rodada do Campeonato Catarinense neste sábado, 22/01, a partir das 16h30 (horário de Brasília), na Arena Condá. O jogo da Chapecoense hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo da Chapecoense hoje

A TV Globo (SC) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado de Santa Catarina na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TVNSports, com transmissão disponível de graça para todo o público no site oficial.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo (SC)

LiveStream: NSports de graça através do site (www.tvnsports.com.br) ou aplicativo

Escalações de Chapecoense e Barra

Sem desfalques, os elencos entram em campo neste sábado completos e, por isso, o confronto promete ser ainda mais pegado em busca da vitória.

Escalação de Chapecoense: João Paulo; Reginaldo, Laércio, Busanello, Frazan; Guedes, Tiago Real, Marcelo Freitas, Foguinho; Perotti, Iago

Escalação de Barra: Bruno Grassi; Victor Oliveira, Cleyton, Renan Luís, Lenon; Jô, Gabriel Pires, Felipe Baiano, Pereira; Dudu, Wallace

Como estão as equipes na temporada?

A Chapecoense estreia na temporada 2022 neste sábado. Depois de uma temporada catastrófica, que resultou na derrota para o Avaí na final do Catarinense e no rebaixamento para a segunda divisão no Brasileiro, o elenco verde volta para os gramados tentando se recuperar aos poucos.

Enquanto isso, o Barra também faz a sua estreia hoje, enfrentando um dos favoritos na competição. Por isso, pretende colocar os seus melhores jogadores em campo para levar para casa os três pontos.

