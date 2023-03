Chapecoense x Barra: que horas é o jogo da Chape hoje (23/03/2023)

A Chapecoense entra em campo nesta quinta-feira, 23 de março, mirando a classificação para a próxima fase no Campeonato Catarinense. Diante do Barra, o jogo da Chape hoje é válido pela partida de volta nas quartas de final às 21h (Horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

No jogo de ida, o Barra venceu por 2 a 0, com gols de Marcelinho e Adilson Bahia. O elenco só precisa do empate, enquanto a Chape tem que vencer com três gols ou mais.

Horário do jogo da Chape hoje

O jogo da Chape hoje vai começar às 21h, nove da noite, horário de Brasília, na Arena Condá, em Chapecó, no estado de Santa Catarina.

Nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar mais cedo, às 20h, devido ao fuso horário das cidades.

Onde assistir jogo da Chapecoense x Barra hoje

O serviço de streaming NSports e a plataforma de futebol OneFootball vão transmitir o jogo da Chapecoense e Barra hoje ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal de TV vai exibir o confronto nesta quinta-feira.

Para comprar o pacote de jogos do Campeonato Catarinense o torcedor deve acessar o NSports e desembolsar R$ 89,90, enquanto a partida avulsa sai por R$ 18,90.

Já o OneFootball cobra R$10,90 por cada partida avulsa. Basta acessar o site (onefootball.com), procurar pelo campeonato, o jogo e comprar.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma dos placares agregados entre Chapecoense e Barra, a disputa de pênaltis é que vai definir o vencedor do embate.

O regulamento da Federação Catarinense de Futebol prevê as penalidades logo após o fim do segundo tempo.

Quem é o novo técnico da Chapecoense?

A Chapecoense anunciou no último domingo (19) a contratação do experiente treinador Argel Fuchs. O comandante assume o comando técnico do elenco no início da temporada após a demissão de Bruno Pivetti pela derrota contra o Barra nas quartas do Catarinense.

Fuchs tem passagem por Guarani, Criciúma, RB Bragantino, Goiás, Coritiba, CSA, Ceará, Botafogo SP, Ceará, Vitória, Figueirense e outros grandes clubes do futebol brasileiro.

Esta, no entanto, é a primeira vez de Argel no comando da Chapecoense.

Confira o anúncio da Chape.

FECHADO COM A CHAPE! 🤝🇳🇬 O técnico Argel Fuchs, de 48 anos, é o novo comandante do Verdão para os compromissos da sequência da temporada. pic.twitter.com/nPPgYs2uS4 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) March 19, 2023

Adversário na semifinal

O vencedor no duelo entre Chapecoense ou Barra vai jogar contra Brusque ou Concórdia na semifinal do Campeonato Catarinense. Tudo vai depender do resultado na etapa final.

O chaveamento do torneio foi definido pela Federação Catarinense de Futebol. O primeiro jogo entre Brusque e Concórdia terminou em 0 a 0, enquanto a partida de volta vai ser também nesta quinta-feira. O vencedor se classifica para a semifinal contra a Chape ou Barra.

