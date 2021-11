Jogo da França x Cazaquistão hoje: onde assistir e escalações (13/11)

Perto da classificação ao Mundial, a França recebe o Cazaquistão neste sábado, 13/11, às 16h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes pelo grupo D das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da França hoje.

Onde assistir ao jogo da França x Cazaquistão hoje? O confronto entre França e Cazaquistão terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada a partir das 16h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, cidade de Paris, na França

TV: TNT

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da França x Cazaquistão

Pogba e Kimpembe estarão indisponíveis aos franceses no jogo deste sábado, enquanto os visitantes não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

França: Lloris; Hernández, Upamecano, Koundé; Theo Hernández, Rabiot, Kanté, Pavard; Griezmann, Mbappé, Benzema

Cazaquistão: Shatskiy; Bystrov, Beisebekov, Malyi, Alip, Vorogovskyi; Zhukov, Kuat, Vasiliev; Zaynutdinov, Omirtayev

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com 12 pontos em primeiro lugar, a França está perto de carimbar o seu passaporte para a Copa do Mundo do ano que vem no Catar. Se ganhar o jogo deste sábado, o elenco francês está 100% classificado para o torneio mundial de seleções para defender o seu título de campeã em 2018 na Rússia.

Enquanto isso, o Cazaquistão não tem mais chances de se classificar para o Mundial já que, na quinta posição no grupo D, tem 3 pontos, ou seja, não venceu nenhuma partida, empatou três e perdeu quatro. Dessa maneira, o elenco só entra em campo para buscar uma melhor colocação e quem sabe a primeira conquista positiva em seu favor.

