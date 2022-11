Horário e transmissão de Tunísia e França na Copa do Mundo 2022, último jogo da fase de grupos

As seleções da Tunísia e França se enfrentam nesta quarta, dia 30 de novembro, no Estádio Education City, pelo Grupo D da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.

A atual campeã da Copa do Mundo joga sua última partida do Grupo D antes do mata-mata quando os Bleus enfrentarem a Tunísia na Copa. A França, quarta colocada no ranking mundial, lidera o grupo com seis pontos, após vitórias sobre Austrália e Dinamarca. Três pontos à frente da segunda colocada, a Austrália, os franceses são favoritos absolutos para avançar como a melhor equipe do grupo.

Enquanto isso, a Tunísia enfrenta uma tarefa difícil para avançar para a fase eliminatória. Os tunisianos precisam de uma vitória sobre a França e uma derrota ou empate com a Austrália e uma vitória no desempate para o segundo lugar.

Continue lendo para descobrir como assistir a última disputa da fase de grupos com o jogo dos Tunísia x França.

Em que canal de TV posso assistir a partida da Copa do Mundo do Catar 2022 entre a Tunísia e França?

A partida da Copa do Mundo da FIFA entre Tunísia e França será disputada neste dia 30 de novembro no Estádio Education City ao meio-dia de Brasília e será transmitida ao vivo na TV na Rede Globo (TV aberta e de graça) e SporTV (TV fechada e paga).

Se preferir, você também pode assistir à partida em várias plataformas legais de streaming, como Globoplay, FIFA+ e GE - todos de graça.

A que horas começa a partida da Copa do Mundo de 2022 entre Tunísia e França?

Como sempre, o horário de início do jogo dependerá de onde você estiver. Para simplificar as coisas para você, abaixo estão os horários de início mais comuns:

Horário do Catar: 18:00

Horário no Brasil: 12h (meio-dia de Brasília)

Quer acompanhar as notícias da Copa do Mundo? Não se preocupe, as últimas atualizações do jogo e escalações estão no DCI.

Além disso, ao final da partida você poderá ler o relatório completo e os comentários pós-jogo dos melhores jogadores.

Qual é a convocação da Tunísia para a Copa de 2022 no Catar?

No Catar 2022, a Tunísia, e o técnico Jalel Kadri, convocou os seguintes jogadores:

Goleiros : Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen, Aymen Mathlouthi

Defensores : Ali Abdi, Dylan Bronn, Mohamed Dräger, Nader Ghandri, Bilel Ifa, Wajdi Kechrida, Ali Maaloul, Yassine Meriah, Montassar Talbi

Meio -campistas : Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane, Ghailene Chaalali, Aïssa Laidouni, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri

Atacantes: Seifeddine Jaziri, Issam Jebali, Wahbi Khazri, Taha Yassine Khenissi, Youssef Msakni, Naim Sliti

Qual é a seleção da França para a Copa no Catar?

Para o Catar 2022, a França e o técnico Didier Deschamps convocaram os seguintes jogadores:

Goleiros : Alphonse Areola, Hugo Lloris e Steve Mandanda

Defensores : Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphaël Varane

Meio -campistas : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Jordan Veretout

Atacantes : Karim Benzema (lesionado), Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Randal Kolomuani e Marcus Thuram

