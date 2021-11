Onde vai passar o jogo da Geórgia x Suécia ao vivo hoje (11/11)

Pela nona rodada do grupo B, as equipes de Geórgia x Suécia se enfrentam nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 14h (horário de Brasília), nas Eliminatórias na Europa na Adjarabet Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Geórgia x Suécia: onde assistir ao jogo de hoje? A partida entre Geórgia e Suécia terá transmissão ao vivo a partir das 14h (Horário de Brasília) da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Adjarabet Arena, cidade de Batumi, na Geórgia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Geórgia x Suécia

O elenco da casa não possui novas baixas para o confronto de hoje, enquanto os suecos tem Ibrahimovic de volta ao time após se recuperar de lesão.

Geórgia : Lloria; Dvali, Kashia, Kakabadze; Lobzhanidze, Gvilia, Kvekeskiri, Giorbelidze; Okriashvili, Kvaratshkeila, Tsitaishvli

: Lloria; Dvali, Kashia, Kakabadze; Lobzhanidze, Gvilia, Kvekeskiri, Giorbelidze; Okriashvili, Kvaratshkeila, Tsitaishvli Suécia: Olsen; Nilsson, Krafth, Milosevic, Olsson; Svanberg, Claesson, Forsberg, Kristoffer; Kulusveski, Isak (Ibrahimovic)

Principais informações sobre o jogo de hoj e

A Geórgia não possui mais nenhuma chance de classificação neste momento para o Mundial. Por isso, o elenco entra em campo nesta quinta somente para cumprir tabela e ao menos garantir a vitória em seu favor para a comemoração dos torcedores no estádio. Com 4 pontos, permanece em 4º lugar com uma vitória, um empate e cinco derrotas.

Enquanto isso, a Suécia segue em primeiro lugar com 15 pontos, tendo a vantagem de dois pontos diante da Espanha, que vem logo atrás. Dessa maneira, precisa da vitória se quiser aumentar o seu saldo e conquistar a classificação para a Copa do Catar de forma direta, além de torcer por um tropeço dos espanhóis que também jogam hoje.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022