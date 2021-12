Jogo da Juventus x Genoa hoje: onde assistir online e na TV – 05/12

Buscando a liderança do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Genoa neste domingo, 05/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília) pela décima sexta rodada jogando no Juventus Stadium. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo da Juventus ao vivo online e se vai passar pela televisão.

Onde assistir ao jogo da Juventus x Genoa hoje: A partida entre Juventus e Genoa terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo de hoje.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de um terrível começo de temporada, a Juventus conseguiu se recuperar e hoje colhe os frutos de boas partidas e muito bom futebol. Ocupando a 7ª posição do Campeonato Italiano com 24 pontos, o elenco bianconero tem sete vitórias, três empates e cinco derrotas, podendo diminuir a diferença que tem com os clubes da parte de cima da tabela.

Enquanto isso, o Genoa não vence por mais de cinco rodadas enquanto tem o grande desafio de escapar da zona de rebaixamento. Em 18º com 10 pontos, venceu somente um jogo, empatou outros sete e perdeu sete. Dessa maneira, se não conquistar o resultado positivo em seu favor hoje seja como for, poderá se afundar ainda mais na degola da temporada.

Escalações de Juventus x Genoa:

Allegri, técnico da Juve, não poderá contar com Danilo, De Sciglio, Chiesa, McKennie e Ramsey, todos lesionados e em trabalho no departamento médico.

Do outro lado, os visitantes não tem Fares, Caicedo, Bani, Criscito e Maksimovic.

JUVENTUS: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot, Bernardeschi, Locatelli, Kulusevski; Dybala, Morata

GENOA: Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vázquez; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi

