Jogo da Portuguesa x Internacional hoje: onde assistir a Copinha - 07/01

Pela segunda rodada do grupo 25 da Copinha, as equipes de Portuguesa e Internacional entram em campo nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Nogueirão,. Com transmissão ao vivo do jogo do Internacional hoje na Copinha, saiba onde assistir na televisão e online.

Onde assistir ao jogo do Internacional hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nogueirão, cidade de Mogi das Cruzes

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

A equipe da Portuguesa estreou com empate sem gols na primeira rodada diante do União Mogi. Agora, em segundo lugar no grupo 25 com apenas 1 ponto, precisa da vitória nesta sexta-feira para assumir de vez a liderança do grupo e, quem sabe assim, garantir a classificação.

Enquanto isso, o Internacional venceu o São Raimundo logo na estreia da Copinha este ano, ocupando a primeira posição com 3 pontos. Dessa maneira, se ganhar o jogo de hoje, pode garantir-se na próxima fase da competição de maneira antecipada, podendo conquistar mais um título, já que é o atual campeão do torneio.

Escalações de Portuguesa x Internacional:

O confronto promete ser equilibrado já que o vencedor pode assumir de vez a liderança do grupo.

Portuguesa: Luiz Vitor; Deivid, Marcão, Walison, Gabriel Ramos; Cristhian, Robert, Rickson, Yan; Allan, Wevysther

Internacional: Lucas Flores; Bernardo, João Pedro, Ryan, Lucas Ryan; Bizescki, Gustavo, Allison, Estevão; Rangel, Lucca

