Jogo da Roma e Lazio hoje ao vivo: onde assistir clássico italiano (06/11)

Alerta de clássico neste domingo! O jogo da Roma e Lazio hoje, chamado de Derby della Capitale, acontece no Estádio Olímpico de Roma, na capital, a partir das 14h (Horário de Brasília), válido pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Para não perder nenhum lance confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo da Roma e Lazio hoje

O jogo da Roma e Lazio hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília) em todo o território nacional ao vivo.

Com exclusividade, o canal da ESPN é o único que transmite o Derby della Capitale neste domingo. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi ou a Vivo.

Também dá para acompanhar pelo celular, através do Star +. Se você for assinante, acesse a plataforma e confira a programação completa para assistir neste domingo.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma, na Itália

TV: ESPN 4

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Informações de Roma e Lazio no clássico de hoje

Atual campeão da Conference League, a Roma conquistou a classificação nos playoffs da Liga Europa no meio da semana. Pelo Campeonato Italiano, entretanto, o elenco de José Mourinho vem na quarta posição com 25 pontos, somados em oito vitórias, um empate e três derrotas por 12 rodadas disputadas. Se vencer neste domingo pode lutar pela liderança nas próximas rodadas.

Do outro lado, a Lazio vem logo atrás na quinta posição com 24 pontos, apenas um a menos do que os anfitriões no clássico. Com sete vitórias, três empates e duas derrotas, os visitantes buscam o triunfo no duelo deste domingo para seguirem vivo na luta até a liderança.

Diferente do oponente, a Lazio ficou com a vaga nos playoffs da Conference League.

Escalações:

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Zalewski, Camara, Cristante, Karsdorp; Zaniolo, Pellegrini e Abraham.

Provável escalação da Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Retrospecto de Roma x Lazio no clássico italiano

O clássico entre Roma e Lazio é chamado de Derby della Capitale, ou clássico da capital italiana. Por toda a história do confronto elas se enfrentaram em 178 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

A Roma é quem tem a vantagem no duelo com 68 vitórias, além dos 62 empates e apenas 48 triunfos da Lazio no histórico. No quesito gols, a Roma se mantém na frente com 230 gols e 181 da Lazio ao outro lado.

O último encontro das equipes aconteceu em 20 de março de 2022, na temporada passada. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano e o placar de 3 x 0 deu os três pontos para a Roma.

