Final da Série B do Brasileirão 2022: veja os 10 últimos jogos e horários

Última rodada tem início na quinta-feira, 03 de novembro, e termina no próximo domingo, no dia 06

Foi uma longa temporada no futebol brasileiro, que começou em abril desse ano. Agora, a Série B do Brasileirão 2022 chega ao fim no domingo com 10 jogos dentro da última rodada. Com a briga pelo acesso e a disputa contra o rebaixamento até a terceira divisão, veja o que vem por aí.

Última rodada da Série B do Brasileirão em 2022

Para entender melhor o que vem por aí na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, você deve saber quais são os jogos do fim de semana.

A rodada de número 38 começa na quinta-feira, 03 de novembro, e vai até o domingo com todas as vinte equipes da segunda divisão em dez partidas divididas em dias e horários alternados.

O Cruzeiro é o campeão da Série B em 2022. Na parte de cima restam apenas duas vagas para o acesso, enquanto na parte de baixo conheceremos o quarto rebaixado para a Série C de 2023.

Confira todos os jogos da última rodada da Série B e onde assistir cada um deles.

Quinta-feira, 03 de novembro:

20h - Grêmio x Brusque (Premiere e GloboPlay)

Sexta-feira, 04 de novembro:

21h30 - Náutico x Ponte Preta (Premiere e GloboPlay)

Sábado, 05 de novembro:

16h - Criciúma x Tombense (Premiere e GloboPlay)

18h - Sampaio Corrêa x Londrina (Premiere e GloboPlay)

Domingo, 06 de novembro:

16h - Guarani x Chapecoense (Premiere e GloboPlay)

18h30 - CRB x Bahia (Premiere e GloboPlay)

18h30 - Ituano x Vasco (Premiere e GloboPlay)

18h30 - Operário PR x Novorizontino (Premiere e GloboPlay)

18h30 - Cruzeiro x CSA (Sportv, Premiere e GloboPlay)

18h30 - Vila Nova x Sport (Premiere e GloboPlay)

Quem briga pelo acesso na última rodada?

As equipes de Bahia, Vasco, Ituano e Sport brigam na última rodada pelas duas vagas disponíveis até a elite do Campeonato Brasileiro, o terceiro e o quarto lugar na tabela de classificação.

Cruzeiro e Grêmio já estão garantidos na elite do ano que vem. Agora, com apenas dois lugares a serem preenchidos, quem vai levar a melhor? O que cada elenco precisa para se classificar na última rodada da Série B do Brasileirão?

Bahia

O Bahia está em terceiro lugar com 59 pontos. Na penúltima rodada, empatou em casa com o Guarani por 1 a 1, o que deixou a sua situação ainda mais complicada. Para se garantir em terceiro o Bahia precisa vencer ou empatar com o CRB no domingo.

De acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Bahia são de 97.6%.

Vasco

O Vasco está em quarto lugar com 59 pontos. Para o Gigante da Colina, a vitória ou empate diante do Ituano garante o clube na próxima temporada da Série A. Se perder, aí terá que torcer por um tropeço do Bahia para o CRB com até dois gols ou mais.

As chances do Vasco são de 52.8%.

Ituano

O Ituano está em 5º lugar com 57 pontos. Ele precisa vencer o Vasco na última rodada se quiser alcançar a Série A do Brasileirão no ano que vem. Se empatar ou perder está fora e segue na segunda divisão. Para o clube paulista, as chances são de 49.6%, segundo matemáticos da UFMG.

Sport

O Sport está em 6º lugar com 56 pontos. Se quiser se classificar, precisa vencer o Vila Nova na última rodada e tirar a diferença com os adversários de até sete gols. Além disso, tem que torcer por derrotas do Ituano ou empate.

Correndo por fora, tem apenas 0.046% de chances.

Quem pode ser rebaixado na última rodada?

Na última rodada da Série B as equipes de Novorizontino e CSA brigam para escaparem do rebaixamento até a terceira divisão. Elas entram em campo neste fim de semana para disputarem o cenário.

Náutico, Operário PR e Brusque já estão rebaixados para a Série C. Resta apenas descobrir quem será o quarto integrante da parte de baixo, o 17º colocado na classificação.

O Novorizontino está na corda bamba, dentro da degola, enquanto o CSA conseguiu escapar, mas terá um grande adversário pela frente. Do que cada um deles precisa para escapar?

Novorizontino

Em 17º lugar com 41 pontos, o Novorizontino vai enfrentar o Operário PR, no Paraná, já rebaixado. Se vencer e o CSA perder ou empatar, está garantido mais um ano na Série B do Brasileirão.

As chances do clube paulista de ser rebaixado são 64.2%.

CSA

O CSA ocupa a 16ª posição da tabela com 42 pontos, ou seja, tem um ponto de vantagem sob o rival paulista. O CSA só precisa vencer o jogo do fim de semana para permanecer na segunda divisão.

Se perder e o Novorizontino ganhar ou empatar, está rebaixado. Mas se o elenco paulista empatar e o CSA também, aí é o time alagoano quem está salvo. As chances são de 35.8%, segundo a UFMG.

Quem é o artilheiro da Série B 2022

Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 19 gols marcados. Os números são válidos até o início da 38ª rodada, a última na temporada.

O atacante tomou a liderança da lista na reta final da competição, quando colocou o Sampaio para brigar na parte de cima da classificação pelo acesso. O time não conseguiu, mas Gabriel se mantém como o artilheiro até o início da última rodada na temporada.

Em segundo lugar vem Lucca, da Ponte Preta, com nove gols a menos. Para se igualar ou ultrapassar o adversário terá que marcar cinco gols na última rodada. Em terceiro vem Diego Souza, do Grêmio, com 14 gols.

Confira os artilheiros da Série B em 2022.

1 Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa) - 19 gols

2 Lucca (Ponte Preta) - 15 gols

3 Diego Souza (Grêmio) - 14 gols

4 Edu (Cruzeiro) - 11 gols

5 Raniel (Vasco) - 10 gols

Rafael Elias (Ituano) - 10 gols

Ciel (Tombense) - 10 gols

6 Hygor (Criciúma) - 9 gols

Anselmo (CRB) - 9 gols

Davó (Bahia) - 9 gols

Rodrigo Rodrigues (CSA) - 9 gols

