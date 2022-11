Sorteio da Liga Europa 2022: data e times classificados aos playoffs

Com o fim da fase de grupos, a UEFA já definiu a data e o horário do sorteio da Liga Europa 2022 para os playoffs. Dezesseis equipes disputam a fase eliminatória, com os segundos colocados e a participação dos terceiros lugares da Champions. Confira a data do sorteio da Liga Europa 2022 e como assistir.

A Liga Europa funciona da seguinte maneira: dezesseis times disputam os playoffs em fevereiro. Os oito vencedores avançam para as oitavas de final para juntarem-se aos líderes dos grupos na primeira fase.

Que dia vai ser o sorteio da Liga Europa 2022 nos playoffs?

O sorteio dos playoffs na Liga Europa está marcado para 7 de novembro, próxima segunda-feira, às 9h (Horário de Brasília) em Nyon, na Suíça.

Para assistir ao sorteio dos playoffs na Europa League é só sintonizar o canal ESPN, na TV fechada, o serviço de streaming Star +, disponível apenas para assinantes.

Os jogos dos playoffs estão marcados para 16 de fevereiro, enquanto os jogos de volta serão em 23 de fevereiro, seguindo o calendário da UEFA. Não tem gol fora de casa. Os vencedores das oito eliminatórias juntam-se aos líderes de cada grupos na Europa League.

Como funciona o sorteio da Liga Europa 2022

Os dezesseis participantes são divididos em dois potes. No pote 1 ficam os times que terminaram em segundo nos grupos da Liga Europa e no pote 2 os que vem do terceiro lugar na Champions.

O apresentador sorteia a bolinha do pote 1 e, depois, do pote 2. Os sorteados foram o confronto dos playoffs e assim por diante. Os mandos de campo sempre são do primeiro pote, ou seja, eles podem jogar em casa na partida de volta.

A única regra do sorteio da Liga Europa é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como equipes que disputaram o mesmo grupo na fase anterior. Nos playoffs isso não acontece.

Potes dos playoffs na Liga Europa 2022

Dezesseis equipes disputam os playoffs da Liga Europa na temporada.

Enquanto os líderes de cada grupo na competição seguem para as oitavas de maneira direta, os segundos colocados disputam os playoffs diante dos terceiros colocados na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os playoffs são disputados em jogos de ida e volta, onde os vencedores jogarão as oitavas com os líderes já classificados.

Os segundos colocados ficam no pote 1 e serão também os cabeças de chave, ou seja, serão sorteados primeiros sempre. Eles terão a sorte de jogarem a volta em casa. Já os terceiros lugares estão alocados no pote 2.

A final da Liga Europa 2022/23 será no Puskas Arena, em Budapeste, em 31 de maio de 2023. O local tem capacidade para receber até 65 mil torcedores.

POTE 1

Manchester United (ING)

Midtjylland (DIND)

Monaco (FRA)

Nantes (FRA)

PSV Eindhoven (HOL)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Union Berlin (ALE)

POTE 2

Ajax (HOL)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Leverkusen (ALE)

Salzburg (AUS)

Sevilla (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting CP (POR)

Quais times já estão classificados para as oitavas na Liga Europa?

Na contramão, oito times estão classificados para as oitavas de final da Liga Europa. Porém, eles ficam sem jogar no mês de fevereiro por conta dos playoffs.

Estão classificados na Liga Europa 2022 para as oitavas de final as equipes de Arsenal, Fenerbahce, Betis, Union, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e Ferencváros. Eles disputarão as oitavas com os vencedores dos playoffs.

O sorteio que define os jogos das oitavas está marcado para 24 de fevereiro de 2023, em Nyon, na Suíça. Os perdedores dos playoffs serão eliminados.

