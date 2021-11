Jogo de Portugal x Sérvia: onde assistir hoje, horário e escalações (14/11)

Em confronto direto pelo grupo A, as equipes de Portugal e Sérvia se enfrentam neste domingo, 14/11, às 16h45 (horário de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Estádio da Luz. Confira onde assistir ao vivo o jogo da Portugal hoje.

Onde assistir Portugal x Sérvia hoje: O jogo de Portugal e Sérvia hoje terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, além das plataformas Tik Tok, de graça, e Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das duas horas da tarde.

Quando vai ser: 14 de novembro de 2021

14 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio da Luz, cidade de Lisboa, em Portugal

Estádio da Luz, cidade de Lisboa, em Portugal TV: TNT

TNT LiveStream: TIK TOK e Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Notícias de Portugal

Ocupando a primeira posição do grupo A, a seleção de Portugal deve entrar em campo neste domingo com os seus melhores jogadores – incluindo Cristiano Ronaldo – para conquistar a vaga direta ao Mundial do Catar no ano que vem. Com 17 pontos, está empatado com a Sérvia e, por isso, o confronto será decisivo para ter a classificação.

Na rodada passada, ficou no empate sem gols com a Irlanda. Por fim, Pepe foi expulso e por isso não está apto para jogar o jogo de hoje.

Como vem a Sérvia?

Também com 17 pontos na vice-liderança, a Sérvia disputa a vaga de igual para igual com o seu adversário, o favorito na disputa. O elenco perde no valor de saldo de gols, mas o desempenho e a qualidade do futebol apresentado em campo são iguais. Por isso, o jogo deverá ser eletrizante do começo ao fim.

Na rodada passada o time não entrou em campo, vencendo apenas o Catar em amistoso. Por fim, não tem novas baixas para o confronto deste domingo.

Escalações para o jogo de Portugal x Sérvia hoje

Provável escalação da Portugal:

Rui Patrício; Días, Mendes, Fonte, Cancelo; Bruno Fernanes, Palhinha, Moutinho; Bernardo Silva (Felix), Diogo Jota, Cristiano Ronaldo

Provável escalação da Sérvia:

Rajkovic; Veljkovic, Mitrovic, Nastasic; Lazovic, Lukic, Grujic, Kostic; Milinkovic-Savic; Jovic, Vlahovic

+ Veja todos os países que já estão classificados para a Copa de 2022