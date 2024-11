Jogo do Al Hilal hoje: horário e onde vai passar Al Khaleej x Al Hilal (23/11)

Neste sábado, 23 de novembro de 2024, os fãs de futebol estão ansiosamente esperando um encontro emocionante da Saudi Pro League entre Al Khaleej e Al Hilal. A partida está programada para começar às 13h (horário de Brasília) no Estádio Al Khaleej Club Stadium, Arábia Saudita.

Transmissão do jogo do Al Hilal ao vivo

O jogo do Campeonato Saudita entre Al Hilal e Al-Ettifaq hoje, 22, começa às 13h, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir na Band, na TV aberta, BandSports, na TV fechada, e no GOAT – Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Al Khaleej, atualmente em sexto lugar na liga, mostrou resiliência e determinação em suas partidas recentes. Eles estão em uma sequência de três vitórias, com sua última vitória sendo um triunfo de 2 a 1 sobre o Al Fateh.

Essa sequência positiva aumentou a confiança deles enquanto se preparam para enfrentar os líderes da liga.

Historicamente, o Al Hilal dominou os encontros entre esses dois times. Em seus últimos dez encontros, o Al Hilal saiu vitorioso todas as vezes, marcando um total de 33 gols e sofrendo apenas dois.

O confronto mais recente, em 5 de abril de 2024, viu o Al Hilal garantir uma vitória por 4 a 1 sobre o Al Khaleej.

Esse domínio histórico fornece ao Al Hilal uma vantagem psicológica; no entanto, a forma atual do Al Khaleej indica que eles não devem ser subestimados. A dinâmica do futebol frequentemente leva a resultados inesperados, e o Al Khaleej tentará desafiar as probabilidades neste encontro.

Neymar joga? Veja escalação

Al Hilal: Yassine Bono; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ali Al Bulayhi, Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom; Aleksandar Mitrovic, Marcos Leonardo e Salem Al Dawsari. Neymar não joga.

Al-Khaleej : Ibrahim Sehic; Saeed Al Hamsal, Mohammed Al-Khabrani, Marcel Tisserand, Pedro Rebocho; Dimitrios Kourbelis, Kostas Fortounis; Khaled Narey, Mansour Hamzi, Abdullah Al Salem e Fábio Martins

