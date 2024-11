Jogo do Al Nassr hoje com CR7: onde assistir e horário Al Nassr x Al Qadsiah

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo vai a campo contra o Al Qadsiah pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir o jogo do Al Nassr?

O jogo do Al Nassr hoje, dia 22, começa às 14h, horário de Brasília, e os torcedores podem assistir no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT – Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Cristiano Ronaldo estará em ação pelo Al Nassr depois que a estrela portuguesa teve uma fantástica partida contra a Polônia na Liga das Nações da UEFA durante a pausa internacional.

O Al Nassr está atualmente em terceiro na classificação da Saudi Pro League com seis vitórias e quatro empates em suas 10 partidas.

Previsão Al Nassr x Al Qadsiah

O Al Nassr entra nesta partida buscando sua terceira vitória consecutiva na Saudi Pro League. Atualmente posicionado em terceiro na classificação da liga com 22 pontos, eles estão seis pontos atrás do líder Al Hilal. O time tem mostrado uma forma forte, com seis vitórias e quatro empates em suas últimas dez partidas.

O Al Qadsiah, por outro lado, está em quinto lugar com 19 pontos, tendo garantido seis vitórias, um empate e três derrotas. Eles vêm de uma vitória de 2 a 0 contra o Al-Fayha, mostrando sua capacidade de desafiar times de primeira linha.

Espera-se que a partida seja competitiva, com o Al Nassr mantendo uma ligeira vantagem devido à vantagem de jogar em casa e à presença de jogadores importantes como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. No entanto, as performances recentes do Al Qadsiah indicam que eles não devem ser subestimados.

Cristiano Ronaldo joga? Veja escalação

O Al Nassr deve escalar Bento; Al Ghanam, Simakan, Alawjami e Boushal; Otávio e Brozovic; Ghareeb, Mane e Ângelo; Cristiano Ronaldo. O atacante português continua sendo uma figura fundamental para o Al Nassr, contribuindo significativamente para sua capacidade ofensiva.

Já o Al Qadsiah tem Casteels; Thakri, Nacho e Gastón Alvarez; Abu Al Shamat, Nahitan Nandez, Ezequiel Fernández e Al Ammar; Puertas, Aubameyang e Julian Quinones.

