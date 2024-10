Jogo do Al Nassr hoje com CR7: onde assistir e horário Al Nassr x Al Taawon (29/10)

Tudo o que você precisa saber sobre a partida das oitavas de final da King Cup of Champions 2024-25 entre Al Nassr e Al Taawoun, que será disputada no Al-Awwal Park, em Riad, Arábia Saudita.

Tem jogo do Al Nassr nessa terça-feira, 29 de outubro, contra o Al Taawon nas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. O confronto terá CR7 em campo e vai começar às 14h30 (Horário de Brasília) no estádio Al-Awwal Park, em Riad, Arábia Saudita.

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr hoje?

A partida do Al Nassr hoje, 29, começa às 14h30, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT - Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Os direitos de transmissão da liga saudita pertencem ao Grupo Bandeirantes no Brasil, mas a emissora da televisão aberta não exibe o jogo do Al-Nassr hoje por conta do horário. O Bandsports é que vai passar a partida para assinantes de operadoras de televisão.

Dá também para assistir no site do Youtube e também no aplicativo em aparelhos com acesso à internet.

Escalações

Al Taawon pode escalar os jogadores Mailson; Al Nasser, Andrei Girotto, Waleed Al Ahmad, Al Mufarrjj e Al Shuayl; Flávio, El Mahdioui e Fajr; João Pedro e Barrow.

O AL-NASSR vem com Bento; Boushal, Simakan, Laporte e Najdi; Brozovic, Alkhaibari, Ângelo, Mané e Otávio; Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Al Nassr estarão em ação contra o Al Taawoun nas oitavas de final da King Cup of Champions 2024-25 no Al-Awwal Park na terça-feira.

O CR7 buscará seu primeiro título da Copa do Rei depois de perder por pouco o troféu na temporada passada, perdendo para o arquirrival Al Hilal nos pênaltis na final.

O maior artilheiro de todos os tempos deve estar disponível para seleção após perder o empate de 3-3 do Nassr contra o Al Kholood na liga. O Al Taawoun, por outro lado, vem de uma derrota de 2-0 contra o Al Hilal.

O Al Nassr teve um começo instável em sua campanha na King's Cup, superando o Al Hazm por 2 a 1 na rodada anterior, graças a um gol da vitória nos acréscimos de Nawaf Boushal. O Al Taawoun chegou às oitavas de final após vencer o Abha por 3 a 2 em um jogo emocionante que foi para a prorrogação.

