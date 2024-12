Jogo do Al Nassr hoje: onde assistir Al-Ittihad x Al-Nassr com CR7 (06/12)

Neste sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, às 14h (horário de Brasília), o Al Nassr joga contra o Al-Ittihad na Saudi Pro League. A partida de futebol com Cristiano Ronaldo em campo será transmitida ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do Al Nassr ao vivo

O jogo do Al Nassr hoje, dia 5, começa às 14h, horário de Brasília, e os torcedores podem assistir no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT – Youtube de graça em qualquer lugar do país.

O líder da tabela, Al-Ittihad, receberá o terceiro colocado, Al-Nassr, na sexta-feira, em uma partida da Saudi Pro League 2024-25 no Estádio King Abdullah Sports City.

O Al-Nassr chegará a esta partida da liga após sofrer uma derrota de 1 a 2 para o Al Sadd na Liga dos Campeões da AFC. Na Saudi Pro League, o time liderado por Cristiano Ronaldo venceu com uma vitória contra o Damac.

O Al-Ittihad tentará vencer sua nona partida consecutiva na liga nesta temporada e consolidar sua posição no topo.

Escalações prováveis

Al-Nassr deve escalar Bento; Sultão Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Mohammed Al-Fatil, Nawaf Boushal; Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari; Ângelo Gabriel, Otávio, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

Al-Ittihad chega para o jogo com Rajkovic, Shanqeeti, Pereira, Kadesh e Mitaj; Fabinho, Kanté, Hawsawi, Aouar, Bergwijn; Benzema.

