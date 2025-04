Jogo do Arsenal x PSG no SBT? Onde assistir e escalação hoje

Jogo do Arsenal x PSG no SBT? Onde assistir e escalação hoje

Nesta terça-feira, 29 de abril, Arsenal e PSG se encontram na semifinal da Liga dos Campeões 2025. O jogo acontece no gramado do Emirates Stadium, em Londres, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Arsenal e PSG hoje?

O jogo do Arsenal e PSG, dia 29, vai ter transmissão para o Brasil pela TNT, Max e também no SBT na TV aberta. O jogo começa às 16h.

Além de acompanhar a programação do SBT na televisão, da maneira tradicional, também é possível ver a emissora na internet. Isso porque o site oficial disponibiliza a transmissão gratuita de imagens do canal para todos os usuários.

Acesse www.sbt.com.br através do navegador do seu computador ou celular, clique no ícone ‘Ao vivo’, em vermelho e branco, localizado no lado esquerdo do menu. Bom jogo!

Quem: Arsenal x Paris Saint-Germain (PSG)

O quê: semifinal da Liga dos Campeões da UEFA, primeira partida

Transmissão: SBT, TNT e Max

Escalação

O Arsenal, treze vezes campeão da primeira divisão inglesa, continua sua busca pelo primeiro título da Liga dos Campeões da UEFA quando enfrentar o PSG na primeira partida da semifinal no Emirates.

Arsenal vai escalar Neto, Raya, Setford; Kacurri, Kiwior, Lewis-Skelly, Saliba, Tierney, Timber, Zinchenko; Merino, Nwaneri, Odegaard, Rice; Martinelli, Saka, Sterling and Trossard.

Lesionados: Calafiori (knee), Gabriel (hamstring), Havertz (hamstring), Jesus (knee), Jorginho (ribs), Tomiyasu (knee).

Em um acontecimento raro nesta fase da temporada, o elenco do técnico do PSG, Luis Enrique, está livre de lesões para a partida de terça-feira contra o Arsenal, em Londres.

O Paris vem com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves e Kvaratskhelia; Barcola e Dembélé.

O PSG tem Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo, Neves, Zaire-Emery, Ruiz, Muani, Kang-In, Barcola.

Tudo sobre Futebol no DCI.