Jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo: horário e onde assistir (29/08)

O jogo do Atlético de Madrid hoje vai ser contra o Valencia, às 17h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Jogando no Estádio de Mestalla nesta segunda-feira, 29 de agosto, a bola vai rolar entre as equipes que buscam a segunda vitória na competição.

O Valencia soma 3 pontos e ocupa a 14ª posição da tabela, enquanto o Atleti vem na 12ª posição com 3 pontos.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje

O jogo do Valencia e Atlético de Madrid hoje terá transmissão da ESPN 4 (TV fechada) e Star + (Streaming) a partir das 17h, horário de Brasília.

O canal da ESPN detém com exclusividade os direitos de imagens do Campeonato Espanhol na temporada. Por isso, o embate entre Valencia e Atlético de Madrid nesta segunda-feira pode ser acompanhado pelo canal, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir através do celular, o aplicativo do Star + é a opção. O torcedor, no entanto, deve ser assinante da plataforma de streaming para acompanhar todos os jogos de futebol dos canais da ESPN. Por R$ 32,90 ou R$ 55,90 ao mês, o sistema de streaming disponibiliza toda a programação para os assinantes.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Mestalla, em Valencia

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje: ESPN 4 e Star +

Atlético de Madrid na Champions

O Atlético de Madrid vai disputar também a fase de grupos da Champions League. Na temporada passada, o grupo da capital espanhola terminou entre as primeiras posições e por isso carimbou o seu passaporte.

Na última quinta-feira, a UEFA determinou os oito grupos após o sorteio na fase de grupos. O Atleti está no grupo B, ao lado de Porto, Bayer Leverkusen e Club Brugge. Eles se enfrentarão por seis rodadas, jogando entre si por duas vezes cada.

A primeira rodada será em 7 de setembro, quarta-feira, contra o Porto, na casa do Atleti.

GRUPO B

Porto

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

Prováveis escalações de Valencia x Atlético de Madrid

Para os anfitriões, Gaya e Comert estão fora para cumprirem suspensão.

Provável escalação do Valencia: Mamardashvill; Vázquez, Diakhaby, Mosquera, Thierry Correia; Guillamon, Musah, Lino, Soler; Castillejo e Duro.

Molina cumpre suspensão e por isso é o único desfalque de Diego Simeone na partida desta segunda.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Reinildo, Witsel, Savic; Carrasco, Lemar, Koke, Llorente, Níguez; Morata e João Félix.

Próximos jogos:

VALENCIA:

Valencia x Getafe- Domingo, 04/09 às 16h – Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Valencia – Sábado, 10/09 às 09h – Campeonato Espanhol

ATLÉTICO DE MADRID:

Real Sociedad x Atlético de Madrid – Sábado, 03/09 às 13h30 – Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid x Porto – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

