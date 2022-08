Jogo do Atlético GO hoje ao vivo (02/08): transmissão da Sul-Americana

Jogo do Atlético GO hoje ao vivo (02/08): transmissão da Sul-Americana

O jogo do Atlético GO hoje ao vivo vai ser contra o Nacional do Uruguai, terça-feira em 2 de agosto, válido pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola vai rolar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, com transmissão para todo o Brasil.

Quem vencer abre vantagem no duelo das quartas de final. Não tem gol fora de casa na Copa Sul-Americana.

Onde assistir jogo do Atlético GO hoje ao vivo

O jogo do Atlético GO hoje ao vivo terá transmissão da Conmebol TV, a partir das 20h (Horário de Brasília). A partida é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira.

O canal está disponível somente nas operadoras de TV por assinatura da Sky, Claro e DirecTV GO. Para obter o pacote na programação, o torcedor deve pagar valor extra na mensalidade.

Online, as plataformas do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem as imagens do jogo ao vivo pelo celular, tablet e computador.

Informações do jogo do Nacional x Atlético GO hoje:

Data: Terça-feira, 02/08/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu

Onde assistir: Conmebol TV

Arbitragem:

Como ficou o chaveamento da Copa Sul-Americana 2022?

O sorteio da Conmebol definiu o chaveamento da Copa Sul-Americana até a final de 2022. Nas quartas de final, oito equipes continuam vivas na competição em busca pelo sonho de tornar-se campeãs.

Nacional do Uruguai, Atlético Goianiense, Melgar, Internacional, São Paulo, Ceará, Deportivo Táchira e Independiente del Valle disputam as quartas de final. Quatro são brasileiros, o que aumenta a possibilidade da final ter pelo menos um time do futebol nacional.

De acordo com com o chaveamento da Sul-Americana, Melgar ou Internacional vai jogar contra o vencedor de Deportivo Táchira e Independiente del Valle. Do outro lado da chave, Nacional ou Atlético Goianiense terão de enfrentar São Paulo ou Ceará na semifinal.

Os jogos são disputados no sistema de ida e volta.

Provável escalação de Nacional x Atlético GO:

Os uruguaios não possuem novas baixas.

Provável Nacional do Uruguai: Rochet; Rodríguez, Coelho, Marichal, Cándido; Trezza, Rodríguez, Carballo, Zabala; Gigliotti e Fagúndez. Técnico: Pablo Repetto

Ramon Menezes é o principal desfalque do Atlético no jogo de hoje.

Provável Nacional do Atlético GO: Ronaldo; Jefferson, Edson, Wanderson, Dudu; Wellington Rato, Baralhas, Jorginho, Marlon Freitas; Peglow e Ricardinho. Técnico: Jorginho

Luís Suárez vai jogar hoje pelo Nacional?

Suárez pode jogar nesta terça-feira, contra o Atlético Goianiense. Já regularizado, o atacante está disponível para o técnico Pablo Repetto. No entanto, o uruguaio deve começar no banco.

Aos 35 anos, Suárez está de volta ao clube que o relevou para o futebol. Foram dezesseis anos longe do seu país natal, mas agora o jogador está de volta para criar novos laços e grandes memórias para o público. Luís Suárez assinou contrato até o fim de 2022.

Ele foi apresentado para a torcida no último sábado. Suárez já treina com o grupo normalmente e por isso está apto para jogar nesta terça-feira.

