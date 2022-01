Em confronto válido pela terceira fase, quem vencer está classificado para as oitavas

Jogo do Audax x Vasco hoje na Copinha: onde assistir e horário – 15/01

O Vasco enfrenta o Audax-SP neste sábado, 15/01, com a bola rolando a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio José Liberatti, pela terceira fase da Copinha. O jogo do Vasco na Copinha terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir hoje.

Quando é Audax x Vasco?

A partida começa às 17h15 deste sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Estádio José Liberatti, cidade de Osasco, em São Paulo.

Onde assistir ao jogo do Vasco ao vivo na Copinha 2022?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 17h15, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Notícias e escalações de Audax e Vasco:

Ao terminar a fase de grupos em primeiro lugar com duas vitórias e uma derrota, o Audax disputou a segunda fase diante do Ska Brasil e venceu nos pênaltis por 5 a 3. Com esse resultado, carimbou o seu passaporte para a terceira rodada da fase eliminatória, onde pretende mostrar o seu melhor desempenho em campo.

Do outro lado, o Vasco também terminou em primeiro lugar no grupo 24. Com isso, seguiu para disputar a segunda rodada contra o Joinville, vencedor por 4 a 0. Agora, tem pela frente um grande desafio que promete emoções no confronto.

Provável escalação do Audax: Natã; Kauã, Ifeanyi, Douglas, Alex; Varoli, Keverton, Marcos Silva, Borges; Dudu, Edherson

Provável escalação do Vasco: Cadu; JP, Pimentel, Zé Vitor, Julião; Rodrigo, Andrey, Marlon Gomes, Marcos Dias; Vinicius, Figueiredo

