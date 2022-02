Horário do jogo do Audax x Vasco hoje: vai passar na TV aberta? 20/02

Na oitava rodada do Campeonato Carioca no domingo, 20/02, o Vasco visita o Audax a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Confira a seguir as principais informações sobre onde assistir e o horário do jogo do Vasco hoje.

Qual é o horário do jogo do Vasco hoje

O Horário do jogo do Vasco hoje está marcado para às 18h30 da tarde, do horário de Brasília.

A partida entre Audax e Vasco vai passar na Record TV e no pay-per-view Cariocão Play para os estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Mylena Ciribelli, Lucas Pereira, Athirson e Gutemberg Fonseca são os responsáveis por cuidarem da transmissão.

Para adquirir a plataforma do Campeonato Carioca, é necessário acessar o site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo e adquirir os serviços nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Cidadania

Árbitro:

TV: Sem transmissão

Online: Cariocão Play

Escalação do jogo do Vasco hoje

O Audax e o Vasco não tem novas baixas para o jogo deste domingo no Campeonato Carioca, o que possibilita as duas equipes a tornarem a disputa ainda mais acirrada.

Audax: Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás, Thiagão, João Victor; Leo Bueno, Fernando Medeiros, Hugo Sanches; Carlinhos, Misael

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Nenê; Gabriel, Raniel

Como estão as equipes na temporada?

O Audax foi derrotado em goleada diante do Volta Redonda na última quarta-feira. Em sexto lugar na classificação do Campeonato Carioca, tem 7 pontos com duas vitórias, um empate e quatro derrotas, precisando vencer o jogo de hoje de todas as maneiras.

Enquanto isso, o elenco do Vasco entra em campo neste domingo depois de vencer o Bangu na rodada passada. Agora, os comandados de Zé Ricardo precisam novamente mostrar o bom desempenho que vem mostrando a cada nova semana para buscar a liderança, enquanto aparecem em segundo lugar com 16 pontos.

Confira todos os jogos da rodada do Campeonato Carioca

Seis jogos acontecem neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe quais são e onde assistir.

Sábado

Fluminense 3 x 0 Volta Redonda

Domingo:

Nova Iguaçu x Bangu – 11h

Portuguesa x Madureira – 15h30

Audax x Vasco – 18h30

Segunda-feira:

Resende x Boavista – 15h30

Quarta-feira – horário do jogo do Vasco hoje

Botafogo x Flamengo – 20h

Além de saber onde assistir o jogo do Vasco hoje, confira os melhores momentos do último jogo.

