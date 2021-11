Jogo do Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir e horário (19/11)

Líder com quatro pontos de vantagem, o Bayern de Munique visita o Augsburg nesta sexta-feira, 19/11, a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão na SGL Arena. Confira onde assistir ao vivo o jogo do Bayern de Munique hoje.

Onde assistir o jogo do Bayern de Munique: A partida entre Augsburg e Bayern de Munique terá transmissão da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 19 de novembro de 2021

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: SGL Arena, cidade de Augsburg, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Escalações de Augsburg x Bayern de Munique

Os anfitriões não poderão contar com Civeja, Strobl e Uduokhai, lesionados. Já o técnico Julian Nagelsmann não tem para o jogo de hoje Coman, com lesão e Stanisic e Süle, não inclusos na convocação.

Provável escalação do Augsburg:

Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen; Caligiuri, Maier, Dorsch, Vargas; Finnbogason, Zeqiri

Provável escalação do Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Richards; Sabitzer, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

Depois de sobreviver na temporada passada, o Augburg segue passando por altas emoções também este ano pelo Campeonato Alemão. Ocupando a zona de rebaixamento em 16º com 9 pontos, acumula duas vitórias, três empates e seis derrotas até o momento, precisando da vitória no jogo de hoje de qualquer maneira.

Enquanto isso, o Bayern de Munique segue o seu reinado na liderança com 28 pontos depois de vencer nove partidas, empatar uma e perder também uma no comecinho da temporada. Após o fim das Eliminatórias, deve colocar os seus melhores jogadores em campo para aumentar a vantagem que possui aos adversários na tabela.

