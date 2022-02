Jogo do Avaí x Próspera hoje: onde assistir ao vivo e horário – 05/02

Pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam neste sábado com transmissão

Abrindo as disputas da quinta rodada do Campeonato Catarinense, as equipes de Avaí e Próspera entram em campo neste sábado, 05/02, a partir das 16h30 (horário de Brasília), na Arena Ressacada. Com transmissão ao vivo da Rede Globo para todo o estado de Santa Catarina, veja as informações e onde assistir ao jogo do Avaí hoje.

Onde assistir o jogo do Avaí hoje

O jogo hoje vai passar na Globo ao vivo com cobertura completa, e no Premiere, disponível para todo o estado de Santa Catarina. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo (SC)

LiveStream: Premiere

Provável escalação do Avaí x Próspera hoje

Depois de empatar com o Juventus durante a semana, o Avaí retorna para as disputas do Campeonato Catarinense neste sábado buscando a redenção. Em 6ª posição com cinco pontos, o elenco de Florianópolis venceu somente uma partida, enquanto empatou outras duas e perdeu outra.

Enquanto isso, o Próspera aparece em 9º lugar contabilizando 3 pontos, isto é, tem uma vitória e três derrotas na temporada do Catarinense. Por isso, deve entrar com todos os seus melhores jogadores no elenco titular neste sábado para dar o strike final e, por fim, se afastar da zona de rebaixamento.

Avaí hoje: Douglas; Matheus Ribeiro, Betão, Fagner Alemão, Diego Matos; Bruno Silva, Eduardo, Lourenço; Vinícius Leite, Copete, Romulo

Próspera hoje: Igor Campos; Alisson, Matheus Ernandes, Gullithi, Foguinho; Beto, Lucas Bessa, Kendy; Pedrinho, Gabriel Henrique, Ramon

Relembre o último jogo do Avaí x Próspera.

Programação da Globo hoje

Além de saber onde assistir ao jogo do Avaí hoje, confira a programação completa da Globo para saber os horários principais do dia.

05:55 Como Será?

06:50 É de Casa

11:45 Jornal do Almoço

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Conexão Verde

14:30 Caldeirão

16:20 Futebol

18:30 Nos Tempos do Imperador

19:20 NSC Notícias

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:20 Um Lugar Ao Sol

22:10 BBB 22

23:00 Altas Horas

01:00 Olimpíadas de Inverno

Leia também:

Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno 2022: programação e datas