Jogo do Bahia hoje: onde assistir Vitória x Bahia na final (23/03/25)

O Vitória enfrenta o Bahia neste domingo, 23 de março de 2025, às 16h (de Brasília), no Barradão, para coroar a final do Campeonato baiano. Veja como assistir.

Onde assistir o jogo do Vitória e Bahia?

O jogo do Bahia e Vitória hoje terá transmissão na TVE, a partir das 16h.

O Bahia largou na frente com uma vitória por 2 a 0 no jogo de ida e agora tem a vantagem para ficar com a taça, podendo perder até por um gol de diferença. Já o Fortaleza precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão no tempo normal.

Se Vitória e Bahia empatarem no número de gols entre os dois jogos, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem será o grande campeão do Campeonato baiano de 2025, de acordo com o regulamento da Federação Cearense de Futebol.

Não tem prorrogação na final do estadual, assim como gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate entre os times.

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste