Jogo do Bahia x Doce Mel hoje: onde assistir e horário no Baiano – 26/01

Jogo do Bahia x Doce Mel hoje: onde assistir e horário no Baiano – 26/01

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano, o time do Bahia recebe o Doce Mel nesta quarta-feira, 26/01, com a bola rolando a partir das 19h15 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Com transmissão ao vivo pela televisão, saiba onde assistir ao jogo do Bahia hoje.

Onde assistir o jogo do Bahia hoje O jogo do Bahia x Doce Mel vai passar na TV Educativa da Bahia ao vivo com cobertura completa na TV, disponível de graça para todo o estado da Bahia. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão disponível também para todo o público que deseja assistir.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

TV: TV Educativa da Bahia

LiveStream: Youtube de graça para todo o Brasil

Escalações de Bahia x Doce Mel

O Bahia não faz uma bom início de temporada no Campeonato Baiano. Isso porque tanto na primeira como pela segunda rodada, o elenco ficou no empate diante do Bahia de Feira e Unirb. Agora, o Bahia precisa da vitória no jogo de hoje pela terceira rodada se quiser subir na classificação e se garantir na fase eliminatória em busca do troféu. Por fim, está em 5º com 2 pontos.

Enquanto isso, o Doce Mel vem na zona de rebaixamento, ou melhor, em 9ª posição sem pontos marcados depois de perder os dois confrontos que disputou na temporada do Campeonato Baiano. Os visitantes enfrentaram o Jacuipense e Atlético-BA, o atual campeão. Agora, no duelo de hoje, precisa do resultado em seu favor custe o que custar.

Provável escalação do Bahia hoje: Júnior; Douglas Borel, Felipe Torres, Guilherme, Luiz Henrique; Miqueias, Luizão, Jeferson Douglas; Thayllon, Marcelo, Gregory

Provável escalação de Doce Mel hoje: Ruan; Sérgio Iure, Carlos Magno, Geovane, Elionay, Ítalo; Cesar Tiago, Renan, Gabriel Jordan, Matheus Santana; Matheus Freire

Relembre como foi o último jogo.

Programação da TVE Bahia – 26/01/22

06:00 Sua Escola, Nossa Escola

07:00 Hora do Enem

07:30 TV Brasil Animada

11:30 D.P.A Detetives do Prédio Azul

11:45 Os Cupins

12:00 TVE Esporte

12:15 TVE Revista

13:00 As Aventuras de Aní

13:15 TV Brasil Animada

17:00 O Diário de Luli

17:30 Fique Ligado

18:00 Hora do Enem

18:30 TVE Notícias

19:00 Futebol

21:00 Vidas Transversais

21:30 Perfil & Opinião

22:30 Show Mais Brasil

23:30 Filme

Leia também:

Jogos de hoje no Paulistão 2022: quem joga nesta quarta (26/01)