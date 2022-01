Jogos de hoje no Paulistão 2022: quem joga nesta quarta (26/01)

O Campeonato Paulista começou em todo o vapor. A primeira e a segunda divisão realizam jogos nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, pela primeira rodada da competição na temporada. Com transmissão ao vivo pela TV e também online, saiba quais são os jogos do Paulistão hoje e como assistir.

Quais são os jogos do Paulistão de hoje?

Onze confrontos vão acontecer na primeira rodada do Campeonato Paulista da primeira e segunda divisão hoje, quarta-feira em 26 de janeiro de 2022, com as equipes buscando a primeira vitória na fase de grupos.

Todos os duelos tem transmissão pela a TV e online. Pelo sistema de pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos, enquanto o empate 1 e a derrota nenhum. Os dois primeiros colocados avançam para as quartas na Série A1, enquanto a segunda divisão é realizada em pontos corridos, mas sem grupos.

Confira quais são os jogos de hoje, quarta-feira, no Paulistão de 2022:

Paulistão Série A1

Água Santa x São Bernardo – 15h – Premiere e TV Paulistão Play

Inter de Limeira x Santos – 19h – HBO MAX

Ituano x Novorizontino – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Palmeiras x Ponte Preta – 21h30 – Record (SP), Premiere e Paulistão Play

Paulistão Série A2

Juventus x Lemense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Monte Azul x São Caetano – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Audax x São Bento – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x Rio Claro – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taubaté x Audax – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Linense x RB Brasil – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x XV de Piracicaba – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos do Paulistão em 2022?

Os canais Record e Premiere, o Youtube do Paulistão e os serviços de streaming Estádio TNT, HBO Max e TV Paulistão Play são os responsáveis por transmitir ao público os jogos de todas as divisões do Paulista. Saiba como assistir através de cada um deles.

Record TV

A novidade da temporada é a transmissão dos jogos do Paulista pela Record TV. A emissora paulista garantiu os direitos de transmissão do torneio tanto para o canal aberto como no streaming. Para as transmissões, o canal buscou uma nova equipe de profissionais desde narradores, comentaristas e repórteres.

Os jogos do Paulista podem ser visto pelos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, segundo o colunista Gabriel Vaquer.

Canais: SKY – 7 / 407; VIVO – 7 / 223 / 16 / 19 / 516 / 159 ; CLARO TV – 19 / 519

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos este ano, incluindo os do Campeonato Paulista. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar através de operadoras de TV.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo na loja do Android e iOS.

TV Paulistão Play

O serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol também promete disponibilizar todos os confrontos ao vivo em seu portal (www.paulistaoplay.com.br). No entanto, a plataforma vai disponibilizar os jogos somente por assinatura.

Para ter acesso completo, basta se cadastrar no site e, então, assistir todos os jogos através do celular ou computador.

Paulistão no Youtube

Outra opção online para acompanhar os jogos de todas as divisões é o canal do Paulistão no Youtube. De maneira gratuita, a plataforma divulga as transmissões com a sua própria equipe onde o torcedor não precisar pagar nada para acompanhar.

HBO Max

O serviço de streaming do HBO Max também integra a lista de transmissões do Campeonato Paulista em 2022. A novidade promete transmitir um jogo por rodada aos seus assinantes. Para ter acesso, basta escolher o pacote que deseja assinar através do site oficial (www.hbomax.com) e tornar-se um membro.

O streaming também está disponível para aplicativos.

Estádio TNT

Outra opção de streaming também está disponível para o Campeonato Paulista. Trata-se do Estádio TNT, também da Rede Turner de comunicações. Disponível somente online tanto no site (www.estadio.com) como pelo aplicativo, podendo ser encontrado nas lojas do Android e iOS.

