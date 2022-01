Jogo do Bahia x Unirb hoje: onde assistir, horário e escalações – 19/01

Abrindo a segunda rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Bahia x Unirb entram em campo nesta quarta-feira, 19/01, com a bola rolando em campo a partir das 19h15 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Bahia x Unirb?

Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, a partida começa às 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, na Arena Fonte Nova, localizado na cidade de Salvador, no estado da Bahia, no Brasil.

Onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo? A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão disponível de graça para todo o público.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

TV: TV Educativa da Bahia

LiveStream: Youtube de graça para todo o Brasil

O Bahia não teve a estreia que gostaria no Campeonato Baiano esse ano. Isso porque o elenco empatou com o Bahia de Feira por 2 a 2 logo na primeira rodada jogando fora de casa. Por isso, conquistou somente um ponto e terminou o fim de semana em terceiro lugar. Agora, corre atrás do resultado positivo em seu favor para subir na classificação.

Enquanto isso, o Unirb também ficou na igualdade pelo tempo normal de jogo na primeira rodada. Diante do Barcelona de Ilhéus, o elenco viu o apito final determinar o placar sem gols em ambos os lados, forçando o time a entra em campo nesta quarta-feira em busca dos três pontos de qualquer maneira.

Escalações de Bahia e Unirb:

Rodallega continua indisponível ao time da casa.

Do outro lado, o Unirb não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Provável escalação do Bahia: Júnior; Luiz Felipe, Miqueias, Guilherme, Thiago Rosa; Lucas Araújo, Ramon, Gregory; Thayllon, Marcelo Ryan, Brenner

Provável escalação de Unirb: Marcos; Carlinhos, Thuram, Maykon, Marcelo; Biro, Eduardo, Abner; Mucury, Luizinho, Rocha

