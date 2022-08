Jogo do Barcelona hoje ao vivo x Real Valladolid e horário (28/08)

Buscando a segunda vitória no Campeonato Espanhol, o jogo do Barcelona hoje vai ser contra o Real Valladolid, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), neste domingo, 28 de agosto. O confronto é válido pela terceira rodada da competição no Camp Nou, em Barcelona. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

O Barcelona soma 4 pontos ocupando a 5ª posição da tabela. Já o Real Valladolid busca a primeira vitória enquanto aparece com 1 ponto na 17ª posição.

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Com exclusividade, o canal da ESPN exibe todas as emoções do embate entre Barcelona e Real Valladolid neste domingo, com transmissão para todos os estados do país. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, onde o torcedor deve obter o canal em sua programação.

Não possui a TV paga em sua casa? Aí a opção é curtir a partida do futebol espanhol através do Star +, serviço de streaming somente para assinantes. A plataforma está disponível no aplicativo tanto para celular, tablet, computador como na smart TV pelo preço de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, por diferentes pacotes.

O torcedor que já é assinante deve acessar o aplicativo pelo celular, seja Android ou iOS, com o login de e-mail e a senha, e procurar no mosaico o jogo de hoje.

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona

Onde assistir jogo do Barcelona hoje: ESPN e Star +

Qual a posição do Barcelona no Espanhol?

O Barcelona ocupa a 5ª posição da tabela no Campeonato Espanhol com 4 pontos, somando um empate e uma vitória até aqui.

Na rodada de estreia, o Barcelona empatou sem gols com o Rayo Vallecano dentro de casa, no Camp Nou. Depois, na segunda rodada venceu o Real Sociedad por 4 x 1, com gols de Lewandowski, dois, Dembele e Ansu Fati, onde com esse resultado subiu para a parte de cima da tabela.

Agora, na terceira rodada, o grupo espera conquistar a segunda vitória para garantir a possibilidade de brigar pela liderança na temporada.

O time vai jogar a Champions League, ocupando o grupo C da fase de grupos ao lado de Bayern de Munique, Inter de Milão e Viktoria Plzen, com início em 6 de setembro ao redor de seis rodadas por pontos corridos.

Prováveis escalações de Barcelona x Real Valladolid hoje

O técnico Xavi não conta com novas baixas para a partida deste domingo e, por isso, deverá estar com o elenco completo.

Lewandowski e Raphinha, novas contratações do clube, devem estar no time titular.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Alba, Christensen, Araújo; Pedri, Gavi, Busquets; Dembele, Raphinha e Lewandowski.

El Yamiq cumpre suspensão, enquanto Weissman segue fora por lesão.

Provável escalação do Real Valladolid: Asenjo; Pérez, Sánchez, Escudero, Fernández; Aguado, Mesa, Pérez; Mohamed, León e Villa.

Próximos jogos:

BARCELONA:

Sevilla x Barcelona – Sábado, 03/09 às 16h – Campeonato Espanhol

Barcelona x Plzen – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

REAL VALLADOLID:

Real Valladolid x Almería – Segunda-feira, 05/09 às 16h – Campeonato Espanhol

Girona x Real Valladolid – Sexta-feira, 09/09 às 16h – Campeonato Espanhol

